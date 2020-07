L’audition de Big Tech au Congrès n’a pas fourni de vraies réponses

Les PDG d’Amazon, Apple, Facebook et Google ont témoigné devant un comité de la Chambre sur la concurrence technologique.

Cependant, il y avait très peu de réponses.

La partisanerie et la réticence des PDG à s’attaquer ont rendu les progrès difficiles.

Le monde de la technologie a eu un moment de calcul le 29 juillet. Comme promis, les PDG d’Amazon, Apple, Facebook et Google ont témoigné devant le sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre sur leurs positions prétendument dominantes technologiques et la possibilité qu’ils représentent des monopoles. C’était la première fois que les quatre témoignaient à une audience, et le premier témoignage de Jeff Bezos au Congrès.

Cependant, si vous vous attendiez à des réponses claires, vous étiez probablement déçu. Pour la plupart, l’audition d’une durée de plusieurs heures a été définie par des politiciens déclarant leurs ordres du jour et des PDG répétant des déclarations familières sans fournir de nouvelles informations majeures.

Le ton a été donné avec les déclarations liminaires des entreprises. Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai ont tous soutenu que leurs entreprises avaient beaucoup de concurrence, y compris entre elles. Ils ont également souligné leurs contributions à l’économie américaine, telles que l’investissement de 90 milliards de dollars sur cinq ans de Google dans la recherche et la contribution revendiquée par Apple de 138 milliards de dollars au commerce américain. Bien qu’ils n’aient pas nécessairement fait de fausses déclarations, ils étaient là pour fournir des messages familiers à l’entreprise.

L’audience elle-même n’a pas beaucoup changé. Les entreprises se sont fréquemment opposées à la «qualification» de leurs entreprises comme des concurrents affaiblis, ne pouvaient pas se souvenir de conversations spécifiques et offraient des suivis après l’audience sur des questions difficiles. Ils étaient plus susceptibles de s’en tenir aux lignes de l’entreprise. Apple a réitéré qu’il offrait une «porte très large» pour les applications lorsqu’on lui a posé des questions sur sa capacité à exclure des applications, par exemple, tandis que Facebook a souligné à plusieurs reprises que les sociétés acquises comme Instagram et WhatsApp étaient à la fois concurrentes et complémentaires. Amazon a réitéré un refrain selon lequel ses politiques ne permettent pas l’utilisation abusive des données de vendeurs tiers.

Lire la suite: Le moment le plus difficile de Sundar Pichai en tant que PDG

Google n’a pas fait exception. Pichai a rejeté les affirmations selon lesquelles Google aurait volé du contenu à des entreprises comme Yelp, soulignant le soutien de 1,4 million de petites entreprises comme preuve. Il a également répondu aux préoccupations concernant la collecte de données avec des réponses connues, faisant référence à des contrôles de confidentialité améliorés ces dernières années, aux restrictions pour les téléspectateurs mineurs de YouTube (tels que YouTube Kids), et l’accent était mis sur la plupart des données pour aider les utilisateurs, pas pour vendre des publicités. L’exécutif a souligné que la pertinence et les connaissances guidaient les classements de recherche, et non le potentiel pour Google de gagner de l’argent.

Pichai a également différé les allégations selon lesquelles Google créait un «jardin clos» dans lequel il renvoyait les utilisateurs à ses propres produits.

Les politiciens eux-mêmes n’aidaient pas les choses. Comme pour les audiences techniques dans le passé, la partisanerie des deux côtés a souvent conduit l’audience hors du cours, les représentants utilisant leur temps pour énoncer leurs programmes plutôt que de glaner des réponses sur la concurrence. Les entreprises devaient répondre à des questions sur les préjugés politiques présumés, «annuler les foules culturelles», le travail forcé et la représentation de la main-d’œuvre. Google a même dû faire face à des allégations selon lesquelles il aidait à l’oppression chinoise, ce qu’il a rejeté – il a noté qu’il n’offre pas de services en Chine et ne mène des recherches sur l’IA locale que sur des projets open source.

Il n’est pas certain que le témoignage ait fait quoi que ce soit pour influencer les opinions à la Chambre.

L’audience a fourni les positions officielles des entreprises sur les problèmes et pourrait influencer les décisions du sous-comité sur la question de savoir si davantage de réglementation est nécessaire pour limiter le pouvoir des géants de la technologie.

Cependant, il était difficile de voir des révélations fondamentalement nouvelles. Amazon a reconnu que son personnel utilisait abusivement les données des revendeurs, mais n’avait pas plus à partager sur les enquêtes. Les déclarations d’Apple sur ses politiques de l’App Store étaient bien connues. Facebook a déjà nié les entreprises menaçantes et reconnu la mise en œuvre des fonctionnalités de ses rivaux. Google a également clarifié sa réfutation aux allégations selon lesquelles il espionnait les applications Android, Pichai déclarant que les informations provenaient d’une «API publique» nécessitant le consentement de l’utilisateur.

Il n’était pas clair non plus que les témoignages aient fait quoi que ce soit pour influencer les opinions à la Chambre. Le président du sous-comité, David Cicilline, a terminé l’audience en affirmant que toutes les entreprises avaient un «pouvoir de monopole» et les a comparées aux versions modernes des barons voleurs au tournant du 20e siècle. Les principaux représentants étaient toujours convaincus que ces entreprises technologiques avaient non seulement des monopoles, mais en abusaient activement. Cela ne garantit toujours pas de nouvelles lois régissant les entreprises, mais il peut s’agir plus de savoir quand les projets de loi parviennent au Congrès que de savoir s’ils apparaissent ou non.