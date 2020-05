Date de sortie de Joker 2, distribution, intrigue, bande-annonce et tout ce que vous devez savoir sur le film à venir

– Publicité –



La date de sortie de Joker 2 a été annoncée, l’arme ennemie de Batman a eu sa première film en 2019 qui est devenu un énorme succès commercial dans le monde entier. Le Joker est sorti le 4 octobre 2019 et a accumulé une somme de 1,074 milliard de dollars tout au long de sa vie. Il est le premier film coté R à franchir la barre du milliard de dollars et le sixième film le plus rentable de 2019. Le film a été nominé pour 11 Oscars et a remporté 2 d’entre eux.

Mises à jour des nouvelles de Joker 2

Auparavant, il a été signalé que Le Joker sera un film autonome réalisé par Todd Phillips mais Collider, mais en novembre 2019, il a été publié qu’une suite du film était déjà en préparation. Il n’y a eu aucune confirmation officielle quant à savoir s’il y a une suite ou non, mais nous avons rassemblé toutes les informations pour comprendre si la spéculation est vraie.

Joker 2 retardé en raison d’une pandémie de coronavirus

– Publicité –

Joker 2 est déjà en cours chez Warner Brothers comme mentionné précédemment. Mais malheureusement, aucune production n’a lieu en raison de la pandémie de coronavirus en cours. En raison de la pandémie corona, il y a un verrouillage sévère dans de nombreux pays à travers le monde et un arrêt indéfini des productions dans le monde.

Joker 2 Cast

La distribution du film n’est pas encore confirmée. Selon les rumeurs, Warner Brothers est en pourparlers avec Joaquin Phoenix pour reprendre son rôle respectif de Joker / Arthur Fleck pour la suite. Le premier film Joker a été réalisé par Todd Phillips qui a été un énorme succès et il semble que Warner Brothers ait approché le premier pour diriger la suite aussi.

La parcelle

L’intrigue du film est incertaine et aucune des nouvelles concernant le film n’est confirmée. Le premier film était complet en soi et était donc autonome. La bande-annonce du film n’est pas encore sortie et ne devrait pas sortir de sitôt. Nous attendrons d’abord que l’une des spéculations ci-dessus soit vraie, une déclaration officielle selon laquelle Joker 2 est en cours.

– Publicité –