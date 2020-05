2020 Mahindra Thar impliqué dans un accident; Dommages Maruti Omni

Voici un clip rare où vous pouvez voir l’accident impliquant 2020 Mahindra Thar et un Maruti Omni, ce dernier étant complètement renversé.

Mahindra va lancer très prochainement la nouvelle génération de Thar en Inde, principalement dans quelques semaines. Il est toujours en mode test, car nous pouvons souvent en voir un tir d’espion aléatoire recouvert de camouflage, sur Internet. Voici un clip où vous pouvez voir le nouveau Thar camouflé impliqué dans un accident.

Ce Thar était probablement sur ses tests habituels où il a été impliqué dans un accident avec un Maruti Omni. C’est arrivé pendant la nuit et il pleuvait beaucoup. Bien qu’il puisse sembler très moins de dégâts au Thar, le Maruti Omni s’est renversé. Ce dernier semble avoir subi plus de dégâts que le SUV.

Nous ne savons pas comment l’accident a été causé. On dirait que le Maruti Omni était dans une mauvaise voie ou que l’un d’eux dépassait, puis l’accident a eu lieu. Parce que vous pouvez voir que le Thar est endommagé du côté droit comme du côté gauche. Si vous regardez de l’arrière, il est courbé vers la droite.

Quant au SUV, sa partie avant a subi quelques dommages et les phares sont cassés. L’aile avant côté passager a également subi des dégâts. Le capot peut également être vu un peu relevé et froissé. Les pneus côté conducteur ont éclaté, principalement en raison de l’impact de l’accident.

Le nouveau Thar serait plus robuste, plus sûr et construit sur une toute nouvelle plate-forme. La forme a également subi une transformation majeure pour se conformer aux règles de sécurité de l’année dernière. Un autre effet de cette nouvelle plate-forme est que le SUV est considérablement plus léger et devrait être plus agile en ce qui concerne le tout-terrain.

Le nouveau Thar sera équipé de moteurs essence et diesel de 2,0 litres avec les options d’une boîte de vitesses manuelle ainsi que d’une boîte de vitesses automatique. Avec cela, il obtiendra de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour donner un look complètement moderne. Nous nous attendons à ce que les prix du Thar commencent à environ Rs 10 Lakhs avec la variante haut de gamme près de 3 Lakhs plus coûteuse.