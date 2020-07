Date de sortie, caractères, lignes de tracé et autres détails

– – – – – – Stargirl de DC est aussi simplement appelé Stargirl, il s’agit d’une série télévisée Web dramatique pour adolescents américaine Superhero créée par Geoff Johns. Le pays d’origine est les États-Unis et la langue d’origine est l’anglais. DC Universe est le réseau original de cette série. Le distributeur est Warner Bros. Television et l’une des merveilleuses séries télévisées. Il a 1 saison et avec 11 épisodes, chaque épisode dure jusqu’à 42-53 minutes. Date de sortie de Stargirl, il a été initialement publié le 18 mai 2020, chaque épisode publié à des dates différentes où le 2ème épisode est sorti le 25 mai 2020, de même il a commencé à sortir à partir du 18 mai 2020 et se termine avec son 11ème épisode le 27 juillet 2020. En raison de ce coronavirus pandémie, ils ont mis une série de pauses sur la sortie d’un nouveau téléviseur au cours des derniers mois. Il y a beaucoup de personnages dans cette série, Brec Bassinger comme Courtney Whitmore qui agit en tant qu’élève du secondaire, Yvette Monreal comme Yolanda Montez ou Wildcat 2, Anjelika Washington comme Beth chapel ou Doctor Mid-Nite 2, Cameron Gellman comme Rick Tyler ou Hourman 2 , Jake Austin Walker comme Henry King Jr., Meg DeLacy comme Cindy Burman ou Shiv, Neil Jackson comme Jordan Manhkent ou Icicle, Christopher James Baker comme Henry King Sr. ou Brainware, Amy Smart comme Barbara Whitmore et de nombreux autres personnages principaux sont également inclus . Plot Of The Show Justice Society of America (JSA) a été tué dans une bataille contre l’Injustice Society of America (ISA) au cours de la décennie. L’élève du lycée Courtney Whitmore découvre le personnel cosmique de Starman et apprend que son beau-père Pat Dugan qui doit être l’acolyte de Starman, devient l’inspiration pour une nouvelle génération. Sur Rotten Tomatoes, la série a une cote de 90% et une cote moyenne de 7,33. C’est vraiment intéressant à regarder et il y a beaucoup de pièces tordues dans cette série. Conclusion Cette série américaine a une base de fans séparée après la sortie et reçoit une réponse positive de ses fans. Leurs productions visuelles sont réalisées par Zoic Studious et ils ont fait de très bons visuels. Pour toute la série, Pinar Toprak a composé une excellente musique. Dans l’ensemble, cette série était incroyable à regarder. J’espère que ces informations seront utiles à leurs fans et restez à l’écoute pour plus de mises à jour. – – –

