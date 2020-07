Le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA joue un rôle clé dans la recherche de la vie ancienne

Alors que le dernier rover de la NASA à destination de Mars se prépare pour le lancement, il est temps de réfléchir à ce que nous savons de la vie sur Mars.

La recherche de la vie sur la planète rouge se poursuit alors que le rover Perseverance de la NASA se prépare à décoller ce jeudi 30 juillet pour étudier la planète et rechercher des signes de vie ancienne. Mais ce n’est pas la première enquête sur l’habitabilité de l’ancienne Mars, car les orbiteurs, atterrisseurs et rovers précédents ont fait des progrès significatifs dans la recherche de la vie.

Alors, que savons-nous de la vie (possible) sur Mars? Explorons ce que les missions et études précédentes ont découvert sur Mars et les créatures qui y ont peut-être déjà vécu.

En photos: la mission du rover Mars Perseverance de la NASA sur la planète rouge

Premières observations

Il existe des enregistrements de personnes étudiant Mars remontant au deuxième siècle avant notre ère, lorsque les anciens astronomes égyptiens observaient des planètes, des étoiles et des constellations dans le ciel nocturne. Plus tard, à travers les siècles, des descriptions de plus en plus détaillées de la planète rouge ont commencé à apparaître, menant à la première observation télescopique de la planète en 1610 par l’astronome italien Galileo Galilei.

Avec des observations télescopiques et orbitales plus avancées des planètes plusieurs années plus tard, les scientifiques ont appris que, jusqu’à il y a environ 3,7 milliards d’années, Mars avait une atmosphère à dominante de dioxyde de carbone beaucoup plus épaisse, qui maintenait la planète au chaud et soutenait l’eau de surface liquide.

Alors que l’atmosphère de la planète a été dépouillée (les scientifiques pensent que de puissantes tempêtes solaires auraient pu être un facteur majeur de perte d’atmosphère), les chercheurs pensent toujours qu’il est très possible que la vie microscopique ait pu exister à l’époque où Mars était plus « Terre- comme. »

Cependant, ils pensent que si la vie existait sur Mars, elle était probablement microscopique – pas les extraterrestres verts et gris de la science-fiction. Les chercheurs pensent que si la vie a évolué sur Mars de la même manière que sur Terre, elle aurait pu se produire il y a plus de 3,7 milliards d’années, car la vie microbienne aurait peut-être existé sur Terre il y a 4,1 milliards d’années.

En relation: L’ancien lac de Mars aurait pu soutenir la vie (photos)

Révélations de près

Après quelques missions échouées sur Mars depuis l’Union soviétique, en 1976, le projet Viking de la NASA a fait atterrir le premier vaisseau spatial en toute sécurité sur une autre planète lorsque Viking 1 et Viking 2 (deux missions combinées orbiteur / atterrisseur) ont atterri sur Mars pour rechercher des signes de vie. Les missions ont fini par découvrir une activité chimique inattendue dans le sol de Mars mais n’ont révélé aucun signe direct de vie passée ou présente d’aucune sorte.

Les atterrisseurs et rovers suivants ont continué à sonder la surface de Mars et à découvrir des indices sur l’histoire de la planète. Par exemple, le rover Spirit de la NASA, lancé en 2003, a trouvé des roches inhabituellement riches en carbonates de magnésium et de fer qui s’étaient formées lorsque la planète avait une atmosphère épaisse et était encore chaude et humide.

Spirit a également trouvé de la silice pure à 90%, qui existe généralement sur Terre dans des sources chaudes qui abritent des microbes épris de chaleur, et des preuves d’anciennes éruptions volcaniques de vapeur d’eau souterraine, qui auraient pu correspondre à des conditions extrêmes sur Terre.

Le rover Opportunity de la NASA, qui a également été lancé sur la planète rouge en 2003, a fait un certain nombre de découvertes liées à la recherche de la vie, comme les minéraux d’argile sur Mars. Parce que les minéraux ont dû se former dans de l’eau à pH neutre, cela a renforcé la notion que la planète était autrefois humide. Opportunity a également trouvé de l’hématite, qui se forme généralement dans l’eau.

Des découvertes comme celles d’Opportunity, qui identifient l’eau passée ou présente sur Mars, sont importantes parce que l’eau est un ingrédient clé de la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre.

Après une série de sondes repoussant les limites, le rover Curiosity de la NASA a franchi des étapes majeures dans la recherche de la vie. En 2018, le véhicule a découvert que le méthane sur Mars change de façon saisonnière. C’est important car ici sur Terre, la principale source de méthane est la vie.

Dans le cadre d’une autre percée majeure, Curiosity a également découvert des molécules organiques, ou les éléments constitutifs de la vie à base de carbone, sur Mars. Bien que la conclusion ne soit pas une preuve directe de l’existence, « il est possible que [the organics] proviennent d’une ancienne source de vie; nous ne savons tout simplement pas », a déclaré Jennifer Eigenbrode, scientifique à la Division d’exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, à Space.com au moment de la découverte.« Et même si la vie n’était jamais là, ils [the molecules] dites-nous qu’il y avait au moins quelque chose pour les organismes à manger. »

En relation: La recherche de la vie sur Mars: une chronologie photo

Percy repousse les limites

La NASA et diverses agences spatiales internationales ont fait évoluer notre compréhension de Mars et de la possibilité que la vie existait autrefois sur la planète rouge. Maintenant, la NASA espère élargir encore plus cette compréhension avec le nouveau rover Perseverance, anciennement connu sous le nom de rover Mars 2020.

Perseverance, qui doit être lancé sur la planète rouge le 30 juillet et arriver sur Mars le 18 février 2021, a trois objectifs majeurs: «Le premier est de rechercher les signes de vie. Le second est de collecter et de mettre en cache une suite d’échantillons qu’un Une future mission pourrait ramener sur Terre. Et la troisième consiste à tester des technologies », a déclaré Ken Farley, un scientifique du projet Perseverance, lors d’une conférence de presse lundi 27 juillet.

« Ce que nous recherchons, c’est probablement une vie très primitive. Nous ne recherchons pas des formes de vie avancées … nous cherchons par analogie à ce que nous trouvons à la même époque sur Terre, la vie microbienne », a déclaré Farley à Space.com lors de la conférence de presse. .

Parmi les nouveaux instruments du rover, il y a un outil connu sous le nom de SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). SHERLOC peut observer des caractéristiques simples comme la couleur et la texture, mais aussi détecter les produits chimiques et les minéraux qui se trouvent devant lui. SHERLOC, a expliqué Farley, « nous permettra non seulement de détecter la matière organique, mais aussi de cartographier sa distribution. »

Ces détections seront renforcées par de futures études menées ici sur Terre avec les échantillons prélevés par Perseverance qui devraient être livrés avec une future mission en 2031.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.