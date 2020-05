Daredevil & # 039; s Charlie Cox une fois considéré pour Superman

Avant le casting de Warner Bros Henry Cavill, d’autres noms ont flotté à la suite de la performance terne du box-office de Le retour de Superman (2006). Avec Brandon Routh évincé du rôle, des cinéastes comme Kevin Smith, Tim Burton, et George Miller avait des plans de développement pour le dernier fils de Krypton. Smith et Burton Superman vit En vedette Nicolas Cage dans le rôle titre. Miller regarda D.J. Cotrona en tant que Man of Steel en partenariat avec Arnie Hammer Batman dans Justice League: Mortal. Un troisième projet a émergé qui n’a jamais vu le jour avec Matthew Vaughn et Mark Millar en discussions pour présenter le film de Warner Bros en 2008. Parmi les noms lancés, il y avait Charlie Cox bien avant de devenir Marvel Daredevil. Millar a parlé avec le Kryptonien Aspirant du processus. « Matthew Vaughn et moi avions parlé de faire un film de Superman, il y a des années », a-t-il déclaré. « C’était à l’époque Déchirer, foutre une branlée sortait, et c’est drôle, j’ai vu tellement de gens dire: «Le pitch de Millar». Je n’ai jamais écrit de pitch. J’avais une idée de ce que cela pouvait être, mais je n’ai jamais vraiment dit à Matthew ce que c’était, et Matthew n’a jamais dit à DC ce que c’était parce qu’il ne savait pas. [He] et j’ai eu beaucoup de discussions sur qui pouvait jouer à Superman. Nous n’avons jamais vraiment parlé d’histoire. Bizarrement, son idée était vraiment intéressante, c’était Charlie Cox, le gars qui jouait Daredevil. «

Comment Charlie Cox s’adapterait en tant que Superman

L’une des bandes dessinées les plus célèbres de Millar était « Superman: Red Son » (2003), qui a modifié l’atterrissage de Kal-El sur terre. Au lieu de s’écraser sur son navire au Kansas, il s’est retrouvé en Union soviétique. L’inspiration derrière Cox comme une possibilité est venue du temps de Vaughn travaillant avec l’acteur sur poussière d’étoiles (2007). Par coïncidence, Cavill était sa co-star dans le film. La stature physique de Cox est apparue dans la conversation de Vaughn et Millar. « Matthew venait de travailler avec Charlie sur Stardust un an ou deux auparavant », a-t-il déclaré. « Il est comme, ‘Il y a juste quelque chose de vraiment sympathique en lui.’ Et il a dit: ‘Je sais qu’il n’est pas grand et Superman est toujours grand’ – Charlie n’a que 5’8 « , 5’9 » ou quelque chose comme ça – Il dit: ‘Mais il ressemble un peu au Golden Age Superman quand il est un peu plus comme une personne ordinaire. « » Si WB choisit Cox comme Superman, accepterait-il le rôle de Daredevil plus tard? En ce qui concerne les hypothèses, nous ne pouvions qu’imaginer. Après tout, il y a beaucoup d’acteurs qui remettent leurs mains dans les tartes de DC et de Marvel. Parmi eux, Djimon Hounsou qui joue Korath dans l’univers cinématographique Marvel et le sorcier dans DC’s Shazam! (2019). Alors que Korath a fait ses débuts MCU en gardiens de la Galaxie (2014), il reprit le rôle dans Captain Marvel (2019) sorti la même année que Shazam. Zachary Levi, qui a joué le rôle titre dans Shazam!, était auparavant Fandral de MCU, qui a rencontré une fin macabre aux extrémités de Hela (Cate Blanchett) dans Thor: Ragnarok (2017). Même si Vaughn et Millar n’ont pas pu faire leur Superman film, ils ont fait très bien travailler d’autres projets de films comiques comme Kick Ass 2 (2013). Vaughn a revigoré le X Men franchise avec Première classe (2011) et le Kingsman la franchise. Avec l’incertitude de Cavill avec l’univers étendu DC et Daredevil annulé, voyez-vous Cox obtenir un vrai coup en jouant à Superman? Comment pensez-vous que cela se passerait? Vous pouvez regarder l’interview ci-dessous.

Le post Daredevil & # 039; s Charlie Cox Once Considered for Superman est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook