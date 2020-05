La dernière vidéo à succès est en plein essor en ce moment, malgré toutes les chances

Blockbuster Video a été fermé pendant un certain temps, mais il reste un dernier magasin. Bend, Oregon, est l’endroit où se trouve le dernier magasin au monde, et malgré toutes les chances contre lui en ce moment, le magasin est en plein essor. Non seulement ils doivent faire face aux services de streaming et à la commodité qu’ils offrent, mais la situation actuelle dans le monde n’a pas aidé non plus. Malgré tout cela, le dernier Blockbuster a vu son activité augmenter en ces temps troublés. Il proposait un service de bordure de trottoir et rouvrait bientôt ses portes tout en pratiquant les protocoles de sécurité que la plupart des entreprises ouvertes suivent, selon une nouvelle interview avec le directeur général du magasin Sandi Harding sur Vice.

Avec leur distributeur fermé en ce moment, Harding a dû se donner beaucoup de mal pour garder les étagères remplies de grosses nouveautés. « Le gros titre de la semaine prochaine est ‘Call of the Wild », a déclaré Harding. « Je commence généralement avec 30 copies sur DVD et 12 à 14 Blu-Ray. Je vais chez Walmart, Target, Fred Meyer, tous les détaillants que nous avons ici en ville, et je n’en obtiendrai que cinq ou 10 Un. Ils ne m’aiment pas beaucoup si j’entre et essuie juste leurs étagères, alors j’essaie d’être consciencieux de cela, et de m’assurer que je laisse aussi des films à leurs clients réguliers. » Harding souligne même que si les locataires ont d’abord suivi les streamers en voulant des films pandémiques, cela a changé. «Au début, c’était« Outbreak »,« Contagion »et n’importe quel film pandémique, mais maintenant c’est à peu près tout… Ils auraient probablement pu trouver le film qu’ils recherchaient [on a streaming service], mais ils n’ont pas à le faire: ils peuvent venir ici, et nous l’avons. «

Je dois dire; c’est plutôt cool. John Oliver a fait sa part pour faire connaître le dernier Blockbuster, et un documentaire sur le magasin sort bientôt. En tant que personne qui a travaillé dans un magasin de vidéo pendant des années et qui le manque énormément, il est plutôt cool qu’il y ait encore un magasin en train de se débrancher, peu importe ce qui se passe dans le monde.

La publication The Last Blockbuster Video Is Thriving Right Now, Malgré The Odds, est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

