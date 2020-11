Dans quelle mesure Maruti Brezza est-il classé 4 étoiles? Un accident révèle la force du pilier

Découvrez la force du pilier de Maruti Vitara Brezza car il résiste à l’impact d’un camion tombé dessus lors de cet accident.

Maruti Vitara Brezza est la voiture la plus sûre du constructeur basé à Gurgaon. Alors que d’autres voitures Maruti ont reçu une cote de sécurité faible, Brezza reçoit une cote de 4 étoiles. Il existe de nombreux exemples de SUV dans un accident mais qui sauvent des vies en raison de sa grande qualité de construction. Voici un autre exemple illustrant la force du pilier.

Comme vous pouvez le voir ici, il s’agit d’un accident très grave car il y a de fortes chances que la voiture impliquée soit écrasée. Selon le propriétaire, il conduisait la voiture et voyageait avec sa femme et ses deux enfants. Du coup, cette remorque s’est déséquilibrée et elle est tombée directement sur la Brezza. On dirait que la Brezza essayait de dépasser lorsque cet accident s’est produit.

Cependant, si vous voyez que les quatre piliers sont en bon état et complètement intacts. Le seul dommage observé est le toit bosselé du côté conducteur, mais aussi juste sur la partie avant. La ligne de toit et la ligne de porte ont légèrement baissé, cependant, les portes ont été correctement ouvertes une fois la remorque retirée. À part cela, le pare-brise du côté conducteur a été brisé.

Cela montre la force de pilier assez décente de Maruti Vitara Brezza car elle a gardé les passagers complètement en sécurité, sans aucune blessure. Les réparations ne coûteront pas au propriétaire un montant exorbitant et il le récupérera principalement dans son état d’origine. Si les piliers avaient été endommagés, il y aurait des coûts de réparation importants.

Maruti Vitara Brezza est désormais un SUV à essence uniquement, équipé d’un moteur essence quatre cylindres de 1,5 litre. Le moteur est capable de produire 105 PS et 138 Nm de couple de pointe, associé à un manche manuel à 5 ​​vitesses et à un convertisseur de couple à 4 vitesses. Les prix commencent à Rs 7,34 Lakhs jusqu’à Rs 11,40 Lakhs (ex-salle d’exposition), ce qui en fait l’un des SUV les plus abordables de cette classe.