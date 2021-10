Daniel Craig raconte comment il a cassé le nez de Dave Bautista

L’acteur Dave Bautista est peut-être l’un des acteurs les plus coriaces d’Hollywood et a joué un rôle important dans de grandes franchises comme le MCU et a eu un rôle dans la franchise James Bond dans le film 007 Spectre, mais son temps dans cette production n’a pas été si positif, car à un moment Daniel Craig a cassé le nez de Dave Bautista et l’interprète de l’agent 007 a raconté comment cet accident s’est produit.

Daniel Craig est actuellement l’agent de James Bond et son prochain film, Mourir peut attendre, est son adieu au rôle. Il sortira en salles le 6 octobre après un retard d’environ un an et demi dû à la pandémie et, bien qu’il s’agisse de son dernier film, on ignore qui sera l’acteur choisi pour reprendre son rôle.

Dans une interview, la star de James Bond a raconté l’un des moments les plus difficiles de son rôle, car dans une scène, Daniel Craig a cassé le nez de Dave Bautista :

“J’ai entendu ce craquement. Et j’ai dit ‘Oh, mon Dieu, non !’ et je me suis enfui, parce que je pensais qu’il allait s’en prendre à moi.”

Suite à cette déclaration, Bautista a téléchargé une photo de son nez cassé sur les réseaux sociaux et a apparemment pris les choses en main puisqu’il a écrit : “J’ai déterré ça. J’ai pris cette photo juste après avoir été nettoyé”.

I dug this up. I took this right after I got cleaned up. 😂 https://t.co/hRCsEn0O5V pic.twitter.com/dfLQcC2oEb — Vaxxed AF! #TeamPfizer Poor Kid Chasing Dreams. (@DaveBautista) September 28, 2021

La sortie de Mourir peut attendre est prévue le 6 octobre et le retour de Dave Bautista au cinéma s’est fait dans Dune, qui est arrivé le 15 septembre 2021.