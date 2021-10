Nouvelle Lune en Balance : le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets

La Nouvelle Lune en Balance le 6 octobre prochain est le moment idéal du mois pour élaborer un nouveau projet et commencer à le structurer, avec l’intention qu’au cours des six prochains mois, il puisse être réalisé, en particulier avec la Pleine Lune d’avril 2022.

De manière générale, chaque phase de la lune influence nos vies d’une manière différente. Pour cette raison, il est bon de savoir circuler avec ces énergies, en les tirant le meilleur parti. Lorsque la nouvelle étape de la lune arrive, la rencontre du Soleil et de la Lune marque le début d’un nouveau cycle.

Pour cette raison, c’est le bon moment pour se donner un nouvel objectif, car même notre corps est plus disposé à se désintoxiquer et à consacrer tous ses efforts à de nouvelles idées.

De même, la Nouvelle Lune en Balance est un bon moment pour abandonner les habitudes qui peuvent être nocives pour notre corps. Si vous avez envisagé d’arrêter de fumer, cette phase est un bon moment pour le faire.

De plus, à ce stade, il n’y a plus qu’à surmonter les lacunes ou éliminer quelque chose qui est en excès, comme les ressentiments. Commencez à travailler dessus ce 6 octobre et vous le verrez se concrétiser en avril, après six mois de dur labeur intérieur que nous vous recommandons de commencer dès maintenant.