Da 5 Bloods Cast à l’origine inclus Denzel Washington – / Film

Da 5 Bloods, le dernier Spike Lee Joint, a remporté un succès considérable pour son casting, en particulier la performance de Delroy Lindo en tant que vétérinaire vietnamien votant Trump avec le TSPT. Mais à un moment donné, la distribution du dernier film de Lee aurait été très différente. Et bien qu’il soit sûr de dire que le film s’est finalement retrouvé avec le bon casting, il est difficile de ne pas rêver de ce qui aurait pu être – un film qui aurait présenté Samuel L. Jackson, Denzel Washington, et plus.

Parler avec Collider, acteur Giancarlo Esposito a révélé qu’à un moment donné, Da 5 Bloods aurait pu avoir un casting très différent. « C’était moi et Samuel L. Jackson et Denzel Washington, et le fils de Denzel », a déclaré Esposito, se référant probablement à l’acteur. John David Washington en parlant du «fils de Denzel». Cela semble indiquer que Denzel Washington aurait pu jouer le rôle joué par Delroy Lindo, son propre fils jouant le fils de son personnage dans le film (Jonathan Majors joue le fils du personnage de Lindo dans le film tel qu’il est maintenant).

Esposito a ajouté qu’en fin de compte, la planification a gêné:

«J’adore et j’adore Spike Lee, et les messages qu’il a créés dans ses films qui sont si puissants et forts, et aussi parce que le casting avec lequel il parlait à l’époque. Mais cela n’a fonctionné pour aucun d’entre nous parce que le tournage a été poussé, et Spike voulait que tout le monde soit là tout le temps à l’étranger quand il l’a tourné, et je tournais toujours Tu ferais mieux d’appeler Saul, et jonglait avec Parrain de Harlem, donc ça n’a pas marché. C’était tellement difficile pour moi de ne pas pouvoir faire ce film. »

Lee et Esposito ont travaillé ensemble plusieurs fois auparavant, l’acteur apparaissant dans Lee’s School Daze, Faire la bonne chose, Mo ’Better Blues, et Malcolm X. L’acteur a ajouté que le rôle qu’il aurait joué dans Da 5 Bloods était le rôle finalement joué par Norm Lewis. La perspective d’avoir Denzel Washington, Samuel L. Jackson, John David Washington et Giancarlo Esposito dans Da 5 Bloods sonne bien, mais je dirai que le casting du film a finalement obtenu – Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr. – est fantastique dans tous les domaines, donc les choses ont toujours bien fonctionné à la fin.

Da 5 Bloods est maintenant en streaming sur Netflix.

