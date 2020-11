Croods 2 Box Office; Un nouvel âge affiche des chiffres surprenants pendant les vacances de Thanksgiving

Une suite directe à Les Croods, qui a rapporté 587,2 millions de dollars lors de sa première sortie en mars 2013, le film suit sa famille titulaire (Nicolas Cage, Emma Stone, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke) alors qu’ils rencontrent un autre clan, les Betterman (Leslie Mann, Peter Dinklage, Kelly Marie Tran), qui sont beaucoup plus évolués qu’eux – ayant établi une ferme complète et une ferme tandis que les gens des cavernes continuent de chercher des restes et de dormir en tas. Une étrange guerre de classe commence, avec Guy de Ryan Reynolds piégé au milieu, ayant tous deux été acceptés par les Croods et ayant connu les Betterman dans son enfance.