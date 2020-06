Crash Bandicoot 4 ramène l’esprit des classiques du chien coquin

D’abord taquiné la semaine dernière via un mystérieux puzzle envoyé aux journalistes (puis divulgué… deux fois), Crash Bandicoot 4: il est temps arrive en octobre, et tout ce que nous avons à dire, c’est « il est temps ». Ignorant de façon flagrante tous les matchs qui ont suivi Crash Bandicoot 3: Warped—Y compris un petit commentaire effronté dans la bande-annonce pour faire bonne mesure—Crash 4 embrasse le thème du «temps» et ramène cette série à l’époque où elle était, eh bien, bonne. Découvrez la bande annonce ci-dessous:

La

Bien avant qu’Ellie ne se lance sur la voie de la vengeance, Naughty Dog a développé l’un des jeux de plateforme classiques les plus aimés de tous les temps, un héros silencieux qui est devenu une mascotte de facto PlayStation. Crash Bandicoot a finalement été vendu à Activision et a perdu son cœur et son âme au cours des cinq prochains jeux. Les fans n’ont jamais perdu la foi et le Remaster / Remake N.Sane Trilogy par Vicarious Visions a collecté ces trois premiers jeux Naughty Dog sur des plateformes modernes, montrant qu’Activision pouvait en effet faire le Crash que les gens connaissaient et aimaient.

Remise du développement de Crash Bandicoot 4: il est temps à Toys For Bob (le studio derrière le Spyro Trilogie relancée), Activision se prépare à nouveau à créer une toute nouvelle aventure Crash originale, qui devrait, cette fois, se porter mieux que les sorties précédentes.

Les joueurs peuvent jouer en tant que Crash ou Coco à travers l’intégralité du jeu, et d’autres personnages jouables émergeront occasionnellement (IGN note que les joueurs pourront prendre le contrôle de Neo Cortex à un moment donné, bien qu’il apparaisse d’un coup d’œil être le méchant de le jeu. Est-ce que Toys For Bob adopte ce style de narration de Naughty Dog qui divise?)

Selon une interview d’IGN avec le producteur de design Lou Studdert, Crash 4 c’est plus que juste où l’histoire se déroule, mais aussi de fixer des attentes pour les intentions et les racines du jeu. « Nous continuons également à sortir du gameplay de la trilogie originale. Cela revient en fait à regarder ce qui a si bien fonctionné avec les jeux originaux », a déclaré Studdert. « Il ramène cet authentique, tout à fait unique à crash le gameplay, qui est l’unique changement de perspective du passage à la caméra, étant pourchassé par des choses à court de caméra passant au défilement latéral. »

Cela signifie que Crash Bandicoot 4 conservera les conceptions classiques basées sur les niveaux de la trilogie originale, au lieu d’essayer d’ouvrir les choses ou d’apporter des changements radicaux à ces formules qui fonctionnaient si bien. « Notre intention était de donner aux gens la suite qu’ils n’ont jamais eue. » Studdert dit que l’ADN classique de Crash perdure Crash 4—À savoir «exécution précise et tendue».

Bien qu’il puisse conserver cet ADN, cela ne signifie pas que le gameplay ne peut pas évoluer. De nouvelles mécaniques jamais vues auparavant crash des jeux seront nécessaires pour traverser les niveaux, y compris le wallrunning, le railgrinding et le corde-swinging. Bien sûr, aucun de ces éléments n’est intrinsèquement nouveau dans le genre, mais ils aident à mélanger les choses pour Crash tout en permettant au studio de garder les choses aussi proches de l’original que possible.

Une grande partie du nouveau gameplay est introduite via quatre «masques quantiques», dont l’un a été taquiné via le puzzle envoyé aux journalistes la semaine dernière. Ces masques se trouvent à des points spécifiques des niveaux, mais contrairement à une simple invincibilité comme un masque Aku-Aku, ils accordent de nouvelles capacités. À l’heure actuelle, le développeur ne détaille que Kipuna-Wa (manipulation du temps) et Eka-Eka (gravité). Les deux autres restent un mystère. Chacun deviendra essentiel pour surmonter les obstacles, ainsi que pour changer à quoi ressemblent Crash et Coco.

Le jeu aura toujours les voies alternatives classiques, les joyaux cachés et d’autres défis. «Cela a été cet acte d’équilibre amusant de prendre ce que nous aimons de ces jeux originaux et le sentiment de ces voies linéaires, mais en même temps, superposer de nouvelles demandes difficiles aux joueurs, de nouvelles façons de trouver toutes les boîtes, les caisses , trouver des joyaux cachés, trouver tous ces contenus différents à travers le niveau. «

L’un des plus grands éléments de gameplay modifiés est le fonctionnement de la «vie» et du fruit Wumpa. Dans le nouveau mode, les joueurs commencent à un point de contrôle à leur mort, avec la Wumpa collectée utilisée comme monnaie pour les récompenses de fin de niveau. Les joueurs peuvent cependant basculer le jeu en mode «Rétro» pour ramener les mécaniques classiques basées sur la vie, où 100 fruits Wumpa vous donneront une autre vie, et tomber à zéro signifie échouer le niveau.

Et oui, Crash 4 sera un match difficile, mais peut-être avec moins de pics de difficulté pure trouvés dans les jeux précédents. «Nous voulons intégrer les joueurs et les faire entrer dans l’histoire, mais en même temps, nous voulions voir si nous pouvions réellement dépasser la difficulté des jeux originaux. Nous voulions voir si nous pouvions ajouter des modes supplémentaires, des défis supplémentaires, des choses supplémentaires dont nous parlerons plus tard pour vraiment faire souffrir. Un vrai fan de Crash veut ce niveau de difficulté, et je pense que nous nous sommes rencontrés et dépassés. «

Crash Bandicoot 4 n’utilise pas le Crash N. Sane Trilogy moteur. Un tout nouveau moteur a été construit à partir de zéro spécialement pour Crash 4 afin de conserver les «éléments fondamentaux» des originaux tout en donnant au studio la possibilité d’étendre et d’évoluer le gameplay et les visuels. En fait, la conception visuelle plus cartoony penche beaucoup vers le style particulier de Toys For Bob du Spyro Trilogy.

Vous pouvez obtenir un aperçu détaillé du gameplay ci-dessous:

Crash Bandicoot 4: il est temps sort le 9 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One pour 59,99 $. Certaines fuites indiquent qu’il est également jouable sur PS5 et Xbox Series X lors de leur lancement, mais Activision et Toys For Bob n’en parlent pas encore.