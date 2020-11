Craig David: «  Je veux organiser une grande fête pour mon anniversaire  »

2020-11-01 23:00:10

Craig David veut faire «quelque chose de grand» pour son 40e anniversaire.

Le chanteur de 39 ans atteindra l’âge limite le 5 mai et a déclaré qu’il espère que la pandémie de coronavirus s’est atténuée au moment de son anniversaire, car il veut pouvoir célébrer l’occasion avec une grande fête.

Il a dit: «C’est le 5 mai, je le mets là-bas. J’adorerais faire quelque chose pour marquer l’occasion. Je n’ai pas été dérangé par les autres anniversaires.

«Ils ont été cool, je fais quelque chose de petit avec mes amis et ma famille.

«Mais si le monde est dans une situation où je peux faire quelque chose de grand, je veux le faire. Sinon, je vais simplement prendre un bon gâteau et me faire plaisir.

Et tandis que certaines personnes redoutent d’avoir 40 ans, Craig a admis qu’il avait hâte d’atteindre la nouvelle étape, car il a l’impression que les «meilleures années» de sa vie sont encore à venir.

Il a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: «J’ai hâte d’avoir 40 ans.

«J’ai l’impression que les meilleures années de ma vie se sont préparées ici.»

Pendant ce temps, le hitmaker des 7 jours a déclaré plus tôt cette année qu’il était plus heureux que jamais après avoir abandonné sa routine d’entraînement intense, qui le voyait aller au gymnase tous les jours.

Craig a décidé de réduire son régime d’exercice parce qu’il réalisait que son plan extrême n’était pas sain et espère maintenant ses séances d’entraînement afin de le garder en forme sans se pousser trop loin.

Il a déclaré en février: «À certains moments de ma vie, je faisais pression pour l’esthétique. J’ai réalisé que maintenir un mode de vie sain – en particulier être sur la route – est plus important que si vous portez un pack de six ou non. »

Craig a déclaré qu’il avait commencé à être obsédé par son corps lorsqu’il a déménagé à Miami, en Floride, car il était «facile» de perdre de vue sa santé.

Il a ajouté: « C’était très conscient du corps à Miami et vous vous glissez très facilement dans ce mode. »

