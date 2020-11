Pourquoi l’avenir des médias locaux est au scrutin lors de l’élection de 2020

Les médias locaux, en particulier les chaînes de télévision, ont été contraints de respecter des règles strictes qui stipulent, entre autres, qu’aucune entreprise ne peut posséder plus d’une des quatre premières chaînes sur un marché unique. Dans le même temps, il y a une interdiction de regroupement sur le marché des stations si le résultat conduit à moins de huit stations indépendantes (appelée «règle des huit voix»).

«Si Trump gagne et que le tribunal se range du côté de la FCC, la consolidation est une fatalité», a déclaré Sahak Manuelian, directeur général du trading d’actions de Wedbush. «Ce qui perturbe cela, c’est si Biden gagne et que le FCC passe au contrôle démocrate. Cette agence chercherait probablement, ou probablement, à appliquer des règles plus strictes de l’industrie de la diffusion. »

Les médias locaux sont pris entre un rocher et un endroit dur. Il y a une crainte très réelle que l’assouplissement des règles de propriété puisse conduire à une vague massive de consolidation, menée par des groupes de stations déjà importants comme Sinclair (qui a été accusé d’avoir un parti pris ouvertement partisan envers les conservateurs). Dans le même temps, les radiodiffuseurs, en particulier les stations des petits marchés qui ne sont pas la propriété de l’un des principaux groupes de stations, craignent de faire faillite parce qu’elles ont été exclues du marché de la publicité par des acteurs plus importants à l’échelle nationale.

En 2017, la FCC, dirigée par Ajit Pai, président nommé par Trump, a proposé des changements qui annuleraient la «règle des huit voix». De plus, la FCC a voté pour supprimer une règle vieille de 45 ans qui interdit à une entreprise de posséder une station de télévision et un journal sur le même marché (bien que quelques exceptions aient été faites), ainsi que des restrictions sur la publicité dans les médias locaux. Le fait d’annuler avec succès la «règle des huit voix» pourrait donner à la FCC un précédent pour finalement rejeter la règle du Top 4.

Les modifications de la FCC ont été annulées l’année dernière par la Cour d’appel du troisième circuit américain, basée à Philadelphie, qui a essentiellement dit à l’agence de réessayer, estimant que la commission « n’avait pas suffisamment pris en compte l’effet que ses changements radicaux de règles auraient sur la propriété des médias audiovisuels en les femmes et les minorités raciales. » La FCC et l’Association nationale des radiodiffuseurs ont chacun demandé à la Cour suprême d’annuler la décision de la cour d’appel. La Cour suprême a réuni les deux affaires dans la même audience, qui pourrait avoir lieu juste avant le jour de l’inauguration.

Les partisans du désir de la FCC de changer les règles de propriété affirment que les règles actuelles sont très dépassées, formées à un moment avant qu’Internet et les réseaux câblés nationaux ne bouleversent le modèle médiatique local. La télévision et les journaux locaux, en particulier, ont eu du mal à s’adapter à l’ère d’Internet face aux réseaux nationaux plus profonds et aux géants de l’internet comme Facebook et Google.

Dans les grands marchés comme New York et Los Angeles, les chaînes de télévision locales appartiennent aux réseaux eux-mêmes et sont donc mieux protégées des difficultés financières auxquelles sont confrontées de nombreuses chaînes locales dans des zones plus petites et plus rurales. Dans ces régions, les chaînes de télévision locales sont gérées par de petites entreprises, et certaines appartiennent même à des familles. Le NAB soutient qu’il est devenu impossible pour les petites stations de rivaliser pour les dollars publicitaires – toujours la pierre angulaire de nombreuses stations – contre des acteurs plus importants qui ont une plus grande portée.

«Il est difficile de concurrencer si vous êtes l’une des plus petites stations de votre marché», a poursuivi le NAB. «Un bon journalisme nécessite des investissements pour lesquels des modifications sensées des réglementations obsolètes en matière de propriété des émissions sont nécessaires.

Pai a qualifié la décision de la Cour suprême de prendre l’affaire de «réelle chance d’avoir enfin des règles de propriété des médias qui correspondent mieux aux réalités d’aujourd’hui». Il a ajouté: «Pendant 17 ans, le même panel divisé du troisième circuit a contrarié à plusieurs reprises les efforts de la FCC pour modifier ses règles afin de permettre aux diffuseurs de rivaliser sur le marché dynamique des médias d’aujourd’hui.

Mais les détracteurs, y compris l’ancien président du FCC Michael Copps, craignent qu’une vague massive de déréglementation et de consolidation dans les médias locaux ne menace le journalisme indépendant américain et, par extension, la démocratie elle-même. «Ce sont les monopoles qui étranglent le dialogue civique et affaiblissent nos fondements démocratiques», a déclaré Copps, qui Copps, qui a été président par intérim de la FCC sous le président Barack Obama et est maintenant conseiller spécial du groupe de défense Common Cause. «Vous devez vous demander: dans un monde compétitif, combien de temps cela peut-il durer sans vraiment nuire à votre pays? Et combien de temps cela peut-il durer sans vraiment saper les fondements des piliers de la démocratie? »

Copps a fortement rejeté l’idée que la consolidation conduirait à un investissement significatif dans le journalisme indépendant. «Tout ce que je peux dire, c’est BS, et vous pouvez me citer là-dessus», dit-il. «Oh, nous aurons de meilleures nouvelles quand nous consoliderons et creuserons plus profondément? Nous avons perdu 50% de nos emplois dans la rédaction. »

La consolidation au sein de l’industrie est déjà en cours. L’année dernière, Nexstar a clôturé son acquisition de 4 milliards de dollars des chaînes de télévision de Tribune et le mois dernier, EW Scripps a accepté d’acheter ION Media. Dans des transactions comme celles-ci, la société acheteuse cède généralement certaines des stations afin de ne pas enfreindre les règles de propriété. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces stations de la Tribune n’ont pas fini par se rendre à Sinclair et pourquoi le NAB soutient que si la Cour suprême était du côté de la FCC, nous ne devrions pas nous attendre à une vague immédiate de consolidation, car il y aurait toujours des garanties, telles que la règle du Top 4, en place.

«Même si le tribunal se prononce en faveur de la FCC, il existe encore de nombreuses règles restrictives en matière de propriété des médias ainsi qu’un examen antitrust du DOJ», a déclaré le groupe.

Au cœur de l’affaire se trouve un mandat en vertu de l’article 202 de la Loi sur les télécommunications de 1996, qui stipule que la FCC révise ses règles de propriété des médias tous les quatre ans (appelée revue quadriennale), la révision la plus récente commençant en 2018. Ces examens peuvent Cela prend des années – les examens de 2010 et de 2014 n’ont été terminés qu’en 2017, lorsque la FCC a voté pour assouplir les règles de propriété des médias.

La pétition de la FCC se concentre directement sur la décision du tribunal du troisième circuit d’annuler ses modifications et demande à la Cour suprême de décider si elle a eu tort de le faire. La pétition dirigée par le NAB demande à la haute cour de se prononcer sur la question de savoir si la FCC est tenue de prouver que ses modifications de règles proposées n’auraient pas d’effet négatif sur la propriété des minorités et des femmes, ce qui était la base sur laquelle le troisième circuit a utilisé pour annuler les modifications de la FCC. en premier lieu.

La Cour suprême pourrait statuer de différentes manières, a déclaré Andrew Jay Schwartzman, conseiller principal du Benton Institute for Broadband & Society. Benton fait partie des groupes qui s’opposent à la position de la FCC, faisant valoir que, puisque la FCC entend deux pétitions distinctes, elle pourrait choisir de se ranger avec un argument, tout en se rangeant contre l’autre.

Si la Cour suprême se rangeait du côté de la pétition des radiodiffuseurs, a averti Schwartzman, cela «aurait un effet beaucoup, beaucoup plus large et compromettrait considérablement la capacité de la FCC à réglementer la propriété.

Il est courant dans des cas comme celui-ci, où il y a plusieurs pétitions, que la Cour suprême «adopte un argument moins radical et le présente en quelque sorte comme« fendre le bébé »», a déclaré Schwartzman. Il a ajouté que le juge en chef Roberts, qui pourrait se méfier des démocrates ajoutant potentiellement plus de juges de la Cour suprême si Biden remportait la Maison Blanche, pourrait vouloir «freiner» la majorité conservatrice désormais robuste.

Une décision de la Cour suprême ne devrait pas être affectée par les élections. Mais la froide réalité est que ce sera le cas, car la direction du FCC est influencée par le parti qui détient la Maison Blanche. Et Trump et Biden ne pourraient pas être plus éloignés sur à peu près tous les problèmes majeurs.

Peu importe ce que le tribunal décide, une administration Biden entraînerait de grands changements à la FCC. Bien que l’agence de régulation soit un organe indépendant, les commissaires sont nommés par le président et confirmés par le Congrès. Le président peut également choisir lequel des cinq commissaires agira en tant que président. Il est de coutume que l’actuel président de la FCC démissionne lorsqu’une nouvelle administration entre au pouvoir, comme Tom Wheeler l’a fait lorsque Trump a pris ses fonctions.

Les deux démocrates de la commission FCC de cinq personnes sont Jessica Rosenworcel et Geoffrey Starks; Rosenworcel serait un choix populaire puisqu’elle est membre de la commission depuis 2012. L’un des trois républicains, Michael O’Rielly, verra également son siège expirer l’année prochaine. Sous Biden, il est probable que l’équilibre du pouvoir revienne vers les démocrates. La FCC pourrait décider d’annuler les changements qui pourraient survenir lors du prochain examen quadriennal en 2022.

«Quel que soit le parti en charge, il faut reconnaître que les journaux et les diffuseurs sont en concurrence avec des industries consolidées qui ne sont pas liées par les mêmes règles», a déclaré le NAB. «L’assouplissement des règles de propriété est un moyen pour les médias locaux de rivaliser et de soutenir le journalisme local.»

Copps est beaucoup plus direct sur ses espoirs d’une victoire de Biden. « Je pense que nous serions tous de mon côté des problèmes avec plaisir à peu près n’importe quel changement et sortirait la majorité FCC et le président actuel de là », at-il dit. «Je suis convaincu qu’une nouvelle administration serait une amélioration. Mais je sais aussi que le simple fait d’élire une nouvelle administration ne résout pas tous vos problèmes. »