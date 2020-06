Craig Bellamy dément les rumeurs de soumission des Bulldogs mais l’entraîneur du Melbourne Storm fait allusion au prochain coup

Craig Bellamy se penche toujours sur l’abandon de l’entraînement en chef à la fin de l’année prochaine lorsque son contrat actuel se terminera à Melbourne.

L’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du jeu, Bellamy n’a pas encore formellement fait appel à son avenir au-delà du 2021.

Cependant, il avait déjà suggéré l’année dernière qu’il pourrait quitter l’entraînement hebdomadaire à ce moment-là, après 19 ans à la tête de la tempête.

S’il part, Bellamy pourrait encore avoir un avenir dans le jeu et serait très demandé en tant que directeur des entraîneurs compte tenu de sa gestion exceptionnelle à Melbourne.

« J’ai un contrat avec le Storm pour l’année prochaine, donc je ne vais pas dire ce que je vais faire parce que je ne sais pas vraiment pour être honnête », a-t-il déclaré.

« Mais je pense que j’aurai 62 ans, je pense que l’année prochaine ce sera pour l’entraîneur-chef.

« Mais les choses changent parfois. Je ne suis pas sûr.

« Je l’apprécie toujours sans aucun doute, mais je pense qu’il pourrait être temps pour quelqu’un d’autre après l’année prochaine. »

L’entraîneur-chef des tempêtes Craig Bellamy (Getty)

S’il prend sa retraite, la sortie de Bellamy pourrait coïncider avec celle de Cameron Smith si le capitaine vedette choisit de continuer pendant un an au-delà de 2020.

Maintenant âgé de 37 ans et avec 417 matchs à son actif, Smith a toujours l’air aussi bon que jamais après avoir mis en place six essais en six matchs cette année et avoir traversé de nombreuses défenses.

La position de Bellamy est venue quand il a rejoint Canterbury en niant un rapport qui le liait au club de la LNR, déclarant qu’il ne leur avait jamais parlé d’un déménagement à Belmore.

Mais Bellamy, autogéré, a déclaré qu’il ressentait pour son homologue des Bulldogs, Dean Pay, après que des questions ont été posées sur son avenir dans les médias il y a quinze jours.

Pay a commencé son temps en tant qu’entraîneur des moins de 20 ans à Melbourne sous Bellamy avant d’être assistant à Parramatta et Canberra avant d’hériter des problèmes de plafond salarial de Canterbury en 2018.

« Dean Pay est un de mes amis, je ne pense pas que ce soit juste pour Dean (pour qu’il y ait des spéculations sur un remplaçant) », a déclaré Bellamy.

« Il a fait un travail difficile là-bas et je pense qu’il fait du très bon travail.

« Il était dans notre club, il a commencé sa carrière d’entraîneur avec notre club. Il était très bien pensé au Storm.

« Pour lui mettre ce genre de pression quand ce n’est pas vrai, c’est la mauvaise partie. »

©AAP2020