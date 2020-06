Le film d’animation Leonardo da Vinci ajoute Daisy Ridley et Stephen Fry

L’inventeur, un nouveau film d’animation en stop motion sur Léonard de Vinci, ajoute à sa distribution de voix. Stephen Fry fera la voix de Vinci, tandis que Guerres des étoiles héroïne Daisy Ridley va entendre la princesse française Marguerite. Le film « suivra la vie de l’inventeur insatiablement curieux et têtu qui quittera l’Italie pour rejoindre la cour française, où il pourra expérimenter librement, inventer des engins volants, des machines incroyables et étudier le corps humain. Là, rejoints par la princesse, il cherche à répondre à la question ultime – quel est le sens de tout cela? » mk2 Films et TheExchange s’occuperont de la négociation du film, qui sera présenté aux acheteurs à Cannes. Deadline a eu les nouvelles et a également fait ses débuts une image du film.

« À ce jour, l’éclat de Leonardo Da Vinci est une inspiration mondiale pour les jeunes et les moins jeunes. Le fait de raconter son histoire à travers les yeux brillants de Jim pour un public familial, confère à ce projet une valeur de rupture unique en Amérique du Nord », a ajouté Brian O’Shea de The Exchange.

« L’imagination sans limites de Jim Capobianco éclaire d’une nouvelle lumière la vie épique de Léonard de Vinci, en faisant une escapade aventureuse, pleine de surprises pour toute la famille, et ajoute une touche d’existentialisme pour démarrer. Nous sommes vraiment ravis d’accompagner l’œuvre de ces artistes créatifs et expérimentés « , a ajouté Fionnuala Jamison et Olivier Barbier de films mk2.

Cela semble assez épique. Le fait qu’ils utilisent l’animation en stop-motion est également le bon choix; ce sera super bien de voir les inventions prendre vie à l’écran de cette façon. De toute évidence, ils se retireront du bassin de talents britanniques pour la distribution de voix, et ils peuvent probablement obtenir à peu près qui ils veulent. Le film vise une sortie en 2023 et sa mise en production débutera en 2021. Bien que très éloigné, celui-ci est à surveiller.

