Counter-Strike: Global Offensive: S1mple Vous cherchez une possible interdiction permanente de Twitch?

Oleksandr «s1mple» Kostyliev est l’un des meilleurs joueurs de Counter-Strike: Global Offensive, mais a aussi son lot de controverses. L’Ukrainien a reçu sa quatrième interdiction par Twitch, peut-être parce qu’il était trop agressif envers un autre joueur.

Les interdictions de Twitch sont loin d’être un phénomène rare. L’incident le plus tristement célèbre est celui du Dr Disrespect, qui a récemment été banni définitivement par Twitch. La plate-forme de streaming est connue pour interdire ses streamers, mais n’est pas toujours la plus ouverte lorsqu’il s’agit d’en indiquer les raisons. L’interdiction de Doc en est un excellent exemple.

Les trois interdictions précédentes étaient le résultat direct d’un comportement agressif et d’avoir prétendument utilisé des insultes homophobes russes. Cette fois-ci, Twitch n’a fourni aucune clarification sur l’interdiction, mais s1mple a publié sur Twitter traitant du problème et suggérant une raison plausible.

Counter-Strike: Global Offensive: S1mple fait face à une nouvelle interdiction

S1mple suggère que Twitch l’a banni pour son agressivité envers quelqu’un qui a utilisé le terme « pidor », un terme russe offensant.

C’est drôle que je sois banni pour agression envers une personne qui dit le mot « Pidor » et essaie spécifiquement de m’interdire sur la plateforme et j’essaye de le condamner pour cela et de dire le mot interdit parce que j’ai une attitude négative à son égard (parce que des règles) – Sasha (@ s1mpleO) 30 octobre 2020

Sa dernière interdiction a eu lieu en juillet de cette année lorsque Twitch l’a banni, lui et son ancien coéquipier Danylo « Zeus » Teslenko. Aucune raison n’a été fournie alors non plus. Mais les deux joueurs avaient reçu des interdictions dans le passé pour leur langue, ce qui va également à l’encontre des politiques comportementales de Twitch. Cependant, le message de s1mple suggère qu’il n’était pas en faute.

Il a partagé son mécontentement face au fait qu’une personne avait utilisé un terme péjoratif contre lui, mais c’est lui qui a dû faire face à une interdiction.

S1mple a déjà partagé sa consternation concernant les politiques de Twitch et ne pas donner de raison valable pour ses mesures disciplinaires.

Twitch n’a pas encore publié de déclaration concernant la dernière interdiction du CS: GO pro, mais des rapports suggèrent que cette fois, cela pourrait être permanent. Cela n’est pas surprenant, car ne pas fournir de justification valable est devenu un modèle. Les fans devront attendre un moment pour en savoir plus sur ce sujet.

Est-ce que s1mple recevra une interdiction permanente? Restez à l’écoute pour le découvrir.

