Maroons Xavier Coates est blessé à l’épaule

Astralpool Pompe à chaleur Astral Evo Top Inverter Modèle - I8 - 8kW - jusqu’à 35 m3

Pompe à chaleur Astral Evo Top Inverter Kit by pass Offert - Réversible La technologie Inverter qui équipe la pompe à chaleur Evo Top Inverter offre des rendements améliorés et une économie d’énergie de l’ordre de 30% en comparaison avec une pompe à chaleur pour piscine classique. C’est aussi un matériel plus