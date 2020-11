Compatibilité descendante de Rockstar Games PS5 détaillée

Rockstar Games a détaillé ses plans de rétrocompatibilité pour un certain nombre de jeux, notamment Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, et La Noire.

Malgré la disponibilité d’une version améliorée de GTA V pour la PlayStation 5, les joueurs pourront jouer à la version PlayStation 4 du jeu. Les membres PS Plus continueront de recevoir 1000000 GTA chaque mois où ils jouent GTA en ligne sur la PS4 jusqu’au lancement de la version PS5 en 2021. Vous pourrez également jouer Red Dead Redemption 2, la version PS4 récente de La Noireet PS VR LA Noire: les dossiers VR via la rétrocompatibilité.

Comme d’habitude, ceux qui possèdent les jeux susmentionnés sur disque devront insérer les disques dans leur PS5 pour pouvoir jouer. Ceux qui possèdent des copies numériques pourront télécharger les jeux à condition qu’ils utilisent le même compte PSN auquel les licences sont liées.

Toutes vos données peuvent être transférées pour ne rien manquer. Vous pouvez transférer des fichiers de sauvegarde ainsi que des jeux complets sans fil, via des câbles LAN ou avec un stockage USB. Vous pouvez également transférer vos sauvegardes cloud. De plus, Rockstar a confirmé que tous vos «progrès et réalisations» se poursuivront. Cela inclut probablement vos trophées.

Voici une liste de tous les autres titres Rockstar Games que les joueurs PlayStation peuvent transférer:

Brute

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto Vice City

Chasse à l’homme

Max Payne

Revolver Red Dead

Les guerriers

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Rockstar.