Apex Legends pourrait devenir une franchise d’un milliard de dollars d’ici mars 2021

in

Apex Legends continue de rapporter beaucoup d’argent à EA. Le jeu de bataille royale devrait devenir une autre des principales propriétés lucratives de l’éditeur d’ici la fin de l’exercice.

Commentant la croissance du jeu multijoueur, EA COO et CFO Blake Jorgensen dit qu’il devrait valoir un milliard de dollars d’ici mars 2021 (ta, Gamasutra). «Apex Legends est en passe de devenir notre dernière franchise d’un milliard de dollars d’ici la fin de l’année fiscale», a déclaré Jorgensen. «Tous nos studios continuent de fonctionner incroyablement bien et nous ont permis de lancer huit jeux à la pointe de l’industrie depuis le début de l’exercice, tout en continuant à fournir du contenu de services en direct et à s’étendre sur de nouvelles plates-formes.

En termes de revenus bruts, le jeu FPS du développeur Respawn Entertainment devrait rapporter environ 500 millions de dollars pour l’exercice, avec des réservations nettes en hausse de 24% d’une année sur l’autre. Selon EA, les jeux en direct et d’autres sources ont rapporté 846 millions de dollars au dernier trimestre, et un graphique fourni montre qu’Apex Legends est à égalité avec Les Sims 4 en termes de revenus, dépassant Madden Ultimate Team, mais toujours dans l’ombre de Fifa Ultimate Team .

«Nous nous concentrons toujours sur tout ce que nous pouvons faire pour nos employés, nos joueurs et nos communautés», ajoute Jorgensen. «Grâce au dévouement et à la détermination incroyables de nos équipes d’Electronic Arts, nous sommes en mesure de proposer les jeux, les expériences et les choix de contenu que nos joueurs recherchent pendant cette période difficile.

Apex Legends a été lancé sur Steam cette semaine, où le jeu gratuit a été un succès instantané. La passe de combat de la saison 7 a été réorganisée pour que la progression soit un peu plus facile, et nous avons des guides sur les armes Apex Legends et les personnages Apex Legends, afin que vous puissiez rester coincé.

Partager : Tweet