Comment voir vos statistiques sur les chansons et les artistes les plus joués cette année

Spotify a lancé sa fonctionnalité annuelle Wrapped pour 2020 – bien que si vous avez utilisé une forme de médias sociaux aujourd’hui, vous le savez déjà.Le service vous indique vos chansons et artistes les plus joués de l’année, et compare également vos habitudes d’écoute avec Vous pouvez ensuite partager les résultats sur les réseaux sociaux – en fonction de leur embarras, bien sûr.Spotify a qualifié l’édition de cette année de « faits saillants d’une année à retenir (ou, vous savez, oublier ) ». Comment trouver mon Spotify Wrapped? Si vous ouvrez votre application Spotify, vous devriez voir une invite« voir comment vous avez écouté en 2020 »devant et au centre de votre écran. À quoi ressemble Spotify Wrapped sur un navigateur Web (Photo: Spotify) Vous serez ensuite guidé à travers vos habitudes d’écoute dans un diaporama ressemblant à des histoires Instagram ou vous pouvez y accéder sur le bureau en vous rendant sur 2020.byspotify.com. Que me dira-t-il? Ainsi que vos cinq meilleures chansons et artistes, Spotify vous dira également quels genres vous écouté le plus, combien de nouveaux artistes vous avez découverts et combien de temps vous avez écouté en 2020.Il vous dira s’il y a des chansons que vous avez découvertes bien avant les autres, et vous fera également faire un mini quiz pour voir si vous pouvez deviner Spotify approuve en disant: «Merci d’avoir passé les 67 mois de 2020 avec nous.» Que disent les données pour le reste du Royaume-Uni? Selon les données Spotify Wrapped, Drake était le plus diffusé au Royaume-Uni en 2020, tandis que Bad Bunny a propulsé le rappeur canadien à la première place mondiale.Bad Bunny était l’artiste le plus écouté au monde (Photo: Invision) L’artiste britannique local le plus écouté était Ed Sheeran, qui a terminé quatrième au classement général et a battu Stormzy, Dua Lipa et Lewis Capaldi: les utilisateurs britanniques ont diffusé le morceau Blinding Lights de The Weeknd plus que tout autre (à travers le monde, il a été diffusé 1,6 milliard de fois), tandis que Divinely Uninspired To A Hellish Extent de Capaldi était l’album le plus joué. données dans leur intégralité . Spotify a enveloppé les données 2020 du Royaume-Uni Les artistes les plus diffusés au Royaume-Uni DrakeJuice WRLDEminemEd SheeranThe WeekndLes artistes les plus diffusés au Royaume-Uni, du Royaume-Uni: Ed SheeranStormzyDua LipaLewis CapaldiHarry StylesLa plupart des morceaux en streaming au Royaume-Uni ‘de Imanbek, SAINt JHN »ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)’ ‘de DaBaby, Roddy Ricch »The Box’ ‘de Roddy Ricch »Dance Monkey’ ‘de Tones And IMost Streamed Albums in UK Divinely Uninspired To A Hellish Extent, Lewis CapaldiFine Line, Harry StylesShoot For The Stars Aim For The Moon, Pop SmokeAfter Hours, The WeekndFuture Nostalgia, Dua LipaLes podcasts les plus populaires au Royaume-Uni L’expérience Joe RoganSh ** ged Married AnnoyedTimes News BriefingThat Peter Crouch PodcastOff Menu avec Ed Gamble et James AcasterGenres de podcast les plus populaires au Royaume-Uni ComédieSociété et cultureMode de vie et santéArts et divertissementÉducationSpotify Wrapped 2020 global data Artistes les plus écoutés dans le monde Bad BunnyDrakeJ BalvinJuice WRLDThe WeekndMost Albums diffusés dans le monde entier YHLQMDLG, Bad BunnyAfter Hours, The WeekndHollywood’s Bleeding, Post MaloneFine Line, Harry StylesFuture Nostalgia, Dua LipaLes titres les plus diffusés dans le monde entier «Blinding Lights» de The Weeknd «Dance Monkey» de Tones et I «The Box» de Roddy Ricch «Roses – Imanbek Remix »par Imanbek et SAINt JHN« Don’t Start Now »de Dua LipaLes podcasts les plus populaires dans le monde L’expérience Joe RoganTED Talks DailyLe QuotidienLe podcast Michelle ObamaAppelez son papaLes plus populaires podcasts Genres dans le monde Société et cultureComédieStyle de vie et santéArts et divertissementÉducation