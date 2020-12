Mercedes révèle George Russell comme remplaçant de Lewis Hamilton pour le GP de Sakhir

Le jeune britannique George Russell a eu l’opportunité de sa vie après avoir été nommé remplaçant de Lewis Hamilton pour le Grand Prix de Sakhir ce week-end.

Le joueur de 22 ans a reçu le feu vert pour effectuer le changement après que Mercedes a ouvert des pourparlers avec Williams pour libérer le jeune pistolet après que Hamilton a été testé positif au COVID-19 lundi et a été exclu du GP de Sakhir.

Le réserviste de Williams, Jack Aitken, remplacera Russell, rejoignant le pilote régulier Nicholas Latifi.

« Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde chez Williams de m’avoir donné cette opportunité », a déclaré Russell dans un communiqué.

George Russell a une occasion unique de conduire la voiture de Hamilton ce week-end (Getty)

«Je porte peut-être une combinaison de course différente ce week-end, mais je suis pilote Williams et j’encouragerai mon équipe à chaque étape.

«Je vois cela comme une excellente occasion d’apprendre des meilleures équipes présentes sur la grille en ce moment et de revenir en tant que pilote amélioré, avec encore plus d’énergie et d’expérience pour aider Williams à monter plus haut sur la grille. Un grand merci également à Mercedes pour avoir mis leur foi en moi.

« Évidemment, personne ne peut remplacer Lewis, mais je vais tout donner pour l’équipe en son absence à partir du moment où je monte dans la voiture. Surtout, je lui souhaite un prompt rétablissement. Je suis vraiment impatient de saisir cette opportunité et J’ai hâte d’être sur la bonne voie cette semaine. «

Russell a fait ses débuts en F1 l’année dernière avec Williams et a impressionné les observateurs avec un certain nombre de motivations fortes.

« Notre partenariat à long terme et l’affiliation de George avec Mercedes ne sont pas un secret, et je suis donc ravi que George ait cette opportunité unique de rejoindre Mercedes, l’actuel champion des constructeurs », a déclaré Simon Roberts, directeur de l’équipe par intérim de Williams, dans un communiqué.

« Nous avons travaillé dur pour faire en sorte qu’un accord puisse être conclu avec Mercedes afin de lui donner cette opportunité fantastique. George reste un pilote Williams et nous avons hâte qu’il revienne à nous frais de cette expérience et lui souhaitons une course réussie ce fin de semaine. »

Russell serait également une option pour rester dans la voiture pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi, si Hamilton ne récupérait pas à temps pour revenir à la course.