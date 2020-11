Comment vivre dans l’espace: ce que nous avons appris de 20 ans de la Station spatiale internationale

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à Space.com’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights. Alice Gorman, Professeur associé en archéologie et études spatiales, Université Flinders. Justin St. P. Walsh, Professeur agrégé d’histoire de l’art et d’archéologie, Université Chapman

Le 2 novembre marquait 20 ans depuis l’arrivée des premiers résidents sur la Station spatiale internationale (ISS). L’habitat en orbite est occupé depuis lors.

Vingt années consécutives de vie dans l’espace font de l’ISS le «laboratoire naturel» idéal pour comprendre comment les sociétés fonctionnent au-delà de la Terre.

L’ISS est une collaboration entre 25 agences et organisations spatiales. Il a accueilli 241 membres d’équipage et quelques touristes de 19 pays. C’est 43% de toutes les personnes qui ont déjà voyagé dans l’espace.

Alors que de futures missions sur la Lune et sur Mars sont prévues, il est important de savoir ce dont les gens ont besoin pour prospérer dans des environnements éloignés, dangereux et fermés, où il n’y a pas de moyen de rentrer facilement chez eux.

Une brève histoire des habitats orbitaux

(Crédit d’image: NASA)

La première station spatiale fictive était «Brick Moon» d’Edward Everett Hale en 1869. À l’intérieur se trouvaient 13 chambres de vie sphériques.

En 1929, Hermann Noordung a théorisé une station spatiale en forme de roue qui tournerait pour créer une gravité «artificielle». Le rouet a été défendu par le spécialiste des fusées Wernher von Braun dans les années 1950 et présenté dans le film classique de 1968 2001: A Space Odyssey.

Au lieu de sphères ou de roues, les vraies stations spatiales se sont avérées être des cylindres.

La première station spatiale était la Salyout 1 de l’URSS en 1971, suivie de six autres stations du programme Salyut au cours de la prochaine décennie. Les États-Unis ont lancé leur première station spatiale, Skylab, en 1973. Toutes ces structures étaient en forme de tube.

La station soviétique Mir, lancée en 1986, a été la première à être construite avec un noyau auquel d’autres modules ont été ajoutés plus tard. Mir était toujours en orbite lorsque les premiers modules de la Station spatiale internationale ont été lancés en 1998.

Mir a été abattu en 2001 et s’est séparé en s’effondrant dans l’atmosphère. Ce qui a survécu s’est probablement retrouvé sous 5000 mètres d’eau au fond de l’océan Pacifique.

L’ISS se compose désormais de 16 modules: quatre russes, neuf américains, deux japonais et un européen. C’est la taille d’une maison de cinq chambres à l’intérieur, avec six membres d’équipage réguliers servant pendant six mois à la fois.

La Station spatiale internationale entièrement assemblée. (Crédit d’image: Roscosmos / NASA)

S’adapter à l’espace

Le voyage de Youri Gagarine autour de la Terre en 1961 a prouvé que les humains pouvaient survivre dans l’espace. En fait, vivre dans l’espace était une autre affaire.

Les stations spatiales contemporaines ne tournent pas pour fournir de la gravité. Il n’y a ni haut ni bas. Si vous lâchez un objet, il flottera. Les activités quotidiennes comme boire ou se laver nécessitent une planification.

Des points de «gravité» se produisent dans toute la station spatiale, sous la forme de mains ou de pieds, de sangles, de clips et de points Velcro pour sécuriser les personnes et les objets.

Dans les modules russes, les surfaces tournées vers la Terre («vers le bas») sont de couleur vert olive tandis que les murs et les surfaces tournées vers la Terre («vers le haut») sont beiges. Cela aide l’équipage à s’orienter.

La couleur est également importante à d’autres égards. Skylab, par exemple, manquait tellement de couleur que les astronautes ont rompu la monotonie en regardant les cartes colorées utilisées pour calibrer leurs caméras vidéo.

Dans les films, les stations spatiales sont souvent élégantes et propres. La réalité est très différente.

L’ISS est malodorant, bruyant, salissant et inondé de cellules cutanées et de miettes. C’est comme une maison partagée terrible, sauf que vous ne pouvez pas partir, vous devez travailler tout le temps et personne ne dort bien.

Il y a cependant quelques avantages. Le module Cupola offre peut-être la meilleure vue disponible pour les humains: un panorama à 180 degrés de la Terre passant en dessous.

L’astronaute Rick Mastracchio regarde vers la Terre depuis la coupole en 2016. (Crédit d’image: NASA)

‘Une microsociété dans un mini-monde’

L’équipage utilise toutes sortes d’objets pour exprimer leur identité dans ce mini-monde, comme les habitats spatiaux ont été appelés dans un rapport de 1972. L’espace mural inutilisé devient comme la porte de votre réfrigérateur, recouvert d’objets d’importance personnelle et collective.

Dans le module Zvezda, les icônes orthodoxes et les images de héros de l’espace comme Konstantin Tsiolkovsky et Gagarine créent un sentiment d’appartenance et de connexion à la maison.

Oleg Kononenko dans le module Zvezda en 2008, montrant des icônes et des héros de l’espace épinglés sur le mur en arrière-plan. (Crédit d’image: NASA)

La nourriture joue un rôle énorme dans les liens. Les rituels de partage de la nourriture, de célébration des vacances et des anniversaires, aident à former une camaraderie entre des équipages de différents horizons nationaux et culturels.

Tout n’est pas simple. En 2009, les toilettes sont brièvement devenues une source de conflit international lorsque des décisions sur le terrain ont interdit à l’équipage russe d’utiliser les toilettes et l’équipement d’exercice américains.

Dans cette «microsociété», la technologie n’est pas seulement une question de fonction. Il joue un rôle dans la cohésion sociale.

L’avenir de la vie dans l’espace

L’ISS est extrêmement coûteux à exploiter. Les coûts de la NASA à eux seuls sont de 3 à 4 milliards de dollars par an et beaucoup affirment que cela n’en vaut pas la peine. Sans plus d’investissements commerciaux, l’ISS pourrait être désorbité en 2028 et envoyé au fond de l’océan pour rejoindre Mir.

La prochaine étape de la vie de la station spatiale se produira probablement en orbite autour de la Lune. Le projet Lunar Gateway, planifié par un groupe d’agences spatiales dirigé par la NASA, sera plus petit que l’ISS. Les équipages vivront à bord jusqu’à un mois à la fois.

Ses modules, basés sur la conception de l’ISS, devraient être lancés en orbite lunaire au cours de la prochaine décennie.

Une conception d’habitat préliminaire pour la passerelle lunaire comprend quatre cabines d’équipage extensibles, pour donner aux gens un peu plus d’espace. Mais les zones de couchage, d’exercice, de latrine et de restauration sont toutes beaucoup plus proches les unes des autres.

Puisque les équipages de l’ISS aiment créer des affichages visuels improvisés, nous pourrions suggérer d’inclure des espaces réservés à de tels affichages dans les habitats de nouvelle génération.

Dans la culture populaire, l’ISS est devenu le traîneau du Père Noël. Ces dernières années, des parents du monde entier ont emmené leurs enfants à l’extérieur la veille de Noël pour repérer l’ISS passant au-dessus de leur tête.

L’ISS a façonné la culture spatiale des XXe et XXIe siècles, symbolisant la coopération internationale après la guerre froide. Il a encore beaucoup à nous apprendre sur la façon de vivre dans l’espace.

