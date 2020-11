L’opération Neon Dawn sera livrée avec les nerfs Jager et Echo, retravailler le runout

in

Rainbow Six Siege ‘La prochaine opération Neon Dawn apportera des changements à trois opérateurs clés et un changement massif à un mécanisme de jeu clé.

Dans l’ensemble, Jager et Echo seront nerfs, Hibana sera buffé et les runouts seront fondamentalement modifiés.

L’information a été annoncée lors de la nouvelle saison révélée avant la Grande Finale Mini-Major de l’UE de novembre sur le arc-en-ciel six Chaîne Twitch. Parmi les autres changements qui n’ont pas été annoncés lors de la révélation, Wamai et Valkyrie ont perdu leurs boucliers déployables secondaires.

Jager

Jager va obtenir un nerf spécialement conçu pour avoir un impact sur la méta professionnelle, mais qui mettra toujours l’accent sur l’utilisation du travail d’équipe. Ses gadgets ADS n’auront plus deux charges. Ils auront des frais illimités, mais il y aura une minuterie de 10 secondes entre chaque utilisation.

En fait, cela facilite la «combustion» de l’ADS (le fait d’utiliser des flashbangs ou des grenades fumigènes pour tirer les deux charges de l’ADS afin qu’une grenade à fragmentation puisse être lancée) plus facile sur l’utilité des attaquants sans nuire complètement au jeu d’équipe impliqué dans la combustion de l’ADS. . Vous aurez toujours besoin de votre équipe pour effacer les positions clés avec des grenades, mais il vous restera des flashbangs cette fois-ci.

Ce changement vise spécifiquement à lutter contre la «méta de 20 secondes», où les attaquants luttent pour effacer l’utilité empilée des défenseurs pendant deux minutes et demie, puis sont obligés d’exécuter fébrilement leur attaque dans une vague de meurtres difficile à suivre. .

Écho

Echo a été dans une situation difficile ces derniers temps. Il a été banni du jeu compétitif jusqu’à ce qu’un bug avec ses drones Yokai invisibles soit corrigé, et par conséquent, la «méta de 20 secondes» s’est atténuée sur les attaquants. Il va toujours manger un nerf bien mérité, car ses drones Yokai ne seront plus invisibles lorsqu’ils se fixent aux plafonds.

Ce changement aura un impact sur tous les niveaux de jeu. Echo est un opérateur notoirement fort à tous les niveaux avec sa capacité à refuser les plantes et les drones Yokai invisibles qui collectent des informations.

La difficulté avec Echo est précisément l’invisibilité de ses drones. Normalement, vous devrez apporter un QI contre une équipe qui exécute Echo car son gadget de détection électronique était la seule chose qui pouvait rapidement repérer les Yokais. Mais avec le nombre d’équipes d’explosifs obligées de porter au combat, les gadgets secondaires de bouclier déployables incroyablement puissants, il est difficile de trouver de la place pour elle dans l’alignement. Maintenant que les drones Yokai sont visibles, le QI n’est plus nécessaire et les attaquants devraient avoir plus de liberté dans les opérateurs qu’ils peuvent sélectionner.

Le bouclier déployable a été de nouveau ajouté dans le chargement d’Echo.

Hibana

Hibana n’obtient pas de nerf, mais plutôt une refonte, qui ciblera spécifiquement sa capacité à jouer verticalement. Vous pouvez maintenant sélectionner le nombre de plombs X-KAIROS que son lanceur tire. Plutôt que d’être coincé avec six, vous pouvez tirer par coups de quatre ou deux sur votre piscine totale de 18 plombs.

Ceci est important car il suffit de quatre pastilles pour ouvrir une trappe renforcée. Désormais, Hibana peut économiser des plombs en ne tirant pas les six pleins sur une trappe renforcée, économisant ainsi deux plombs à chaque tir. Le résultat final est qu’avant, Hibana pouvait ouvrir trois écoutilles. Maintenant, elle peut en ouvrir quatre.

Les changements donnent plus de liberté aux joueurs de Hibana et renforcent ses forces en tant que violeur vertical / à distance.

Runouts

Les runouts sont une source de frustration pour les nouveaux joueurs. Sans savoir où les joueurs sautent normalement par les fenêtres sur les balcons, puis se retirent rapidement à l’intérieur du bâtiment, il peut être difficile de contrer. De plus, avec quelques runouts, vous pouvez être abattu avant que le défenseur ne soit «repéré», ce qui aggrave la frustration.

Alors que les runouts sont une tactique considérée comme «en sueur» ou «trop agressive», ils sont nécessaires pour défendre efficacement des sites spécifiques sur des cartes spécifiques. Ubisoft ne veut pas qu’ils soient effacés du jeu mais plutôt atténués, de sorte que vous ne pouvez maintenant rester à l’extérieur du bâtiment en tant que défenseur que pendant une seule seconde avant que votre emplacement ne soit révélé à tous les attaquants, par opposition aux trois secondes précédentes.

Partager : Tweet