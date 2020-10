Comment obtenir l’arc de l’histoire d’Aiden Pearce et des Bloodlines – .

in

Aiden Pearce, le protagoniste du jeu original, reviendra en DLC pour Watch Dogs: Legion, avec sa propre campagne d’histoire unique. Les fans des premiers Watch Dogs auront à nouveau la chance de jouer le rôle du personnage emblématique.

Dernière entrée de la série Watch Dogs, Legion se déroule dans un Londres dystopique post-Brexit, où les troubles civils commencent à se développer en raison d’une population de plus en plus frustrée. Les joueurs peuvent recruter presque tout le monde dans toute la ville pour leur cause, en les utilisant comme des personnages jouables.

Bien qu’Aiden Pearce finisse par faire une apparition dans le jeu, il ne figurera pas dans l’histoire principale publiée jusqu’à présent, et le recrutement suit le même processus que tous les autres personnages du jeu.

Comment obtenir Aiden Pearce dans Watch Dogs: Legion

Aiden Pearce ne sera disponible dans Watch Dogs: Legion que pour ceux qui achètent le DLC Bloodlines, seul ou dans le cadre du Season Pass. Le personnage ne sera ajouté au jeu qu’en 2021, lorsque Ubisoft promet que le package DLC sera publié.

Notez que toutes les versions du jeu, à l’exception de l’édition Standard, sont livrées avec le Season Pass. Les clients Gold Edition, Ultimate Edition et UPlay + recevront le DLC Bloodlines sans frais supplémentaires lors de sa sortie, tandis que les joueurs de l’édition Standard devront payer un supplément pour ce contenu.

Aiden Pearce viendra avec son propre morceau de tout nouveau contenu pour le jeu, la campagne Bloodlines, qui racontera une histoire autonome se déroulant dans le monde plus large de Watch Dogs: Legion.

Ubisoft

Quelle est la date de sortie du DLC Bloodlines?

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour Watch Dogs: Legion’s Bloodlines DLC pour le moment, mais Ubisoft a déclaré que la mission d’histoire d’Aiden Pearce arriverait au jeu à un moment donné en 2021.

Le package DLC comprendra également Wrench, un personnage de Watch Dogs 2, ainsi que Darcy, un personnage qui fait partie d’un croisement avec la série Assassin’s Creed.

Bien que la date d’arrivée spécifique d’Aiden Pearce dans Watch Dogs: Legion ne soit pas confirmée, il y a encore beaucoup de contenu à venir dans le court terme du jeu: une mise à jour à venir le 3 décembre ajoutera le multijoueur en ligne au jeu, offrant aux joueurs une toute nouvelle façon de découvrir un Londres dystopique.

