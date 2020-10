Guide de l’acheteur LG Wing: Tout ce que vous devez savoir (Mise à jour: T-Mobile comprend)

Nous avons entendu parler de la LG Wing pour la première fois au cours du premier semestre de l’année, avec des murmures selon lesquels l’entreprise travaillait sur un facteur de forme loufoque. L’idée d’un téléphone avec un deuxième écran plus petit qui ressort de l’arrière semblait vraiment bizarre, mais c’est réel et c’est enfin là.

À quoi faut-il s’attendre de ce smartphone décalé? Et est-ce un poney à un tour ou a-t-il beaucoup plus à offrir? Voici ce que vous devez savoir sur le LG Wing.

Note de l’éditeur: Ce guide d’achat LG Wing est à jour en octobre 2020. Nous le mettrons régulièrement à jour avec du nouveau contenu.

LG Wing: en un coup d’œil

Le LG Wing est le premier téléphone du projet Explorer du fabricant, promettant des conceptions innovantes dans l’espace des smartphones. Bien sûr, la caractéristique de conception dominante ici est le deuxième écran qui sort de l’arrière pour s’asseoir à un angle perpendiculaire à l’écran principal. Mais une autre décision de conception notable est une caméra selfie pop-up de 32MP, cachée en haut de la moitié arrière.

Pendant ce temps, les spécifications de base du LG Wing sont un chipset Snapdragon 765G avec une connectivité 5G (mmWave et Sub-6), 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Le chipset, en particulier, n’est pas tout à fait au niveau phare, mais LG espère que l’expérience de la caméra le sera.

L’aile contient une configuration de caméra arrière plutôt intéressante, avec une caméra principale de 64MP, un tireur ultra-large de 13MP et une caméra 12MP «Ultra Wide Big Pixel». LG dit que vous avez également une fonction «Gimbal Motion Camera» qui vous permet d’utiliser le deuxième écran comme poignée et offre une suite de capacités à la caméra 12MP.

Certaines des fonctionnalités photo / vidéo vantées à cet égard comprennent un «joystick» pour contrôler l’angle de la caméra, un mode de verrouillage pour réduire le flou et les saccades, la fonctionnalité de suivi pour une vidéo plus fluide lors de vos déplacements, un mode de suivi panoramique pour les mouvements horizontaux et un «mode de vue à la première personne» pour des mouvements «rythmiques et dynamiques».

LG Wing: Le deuxième écran expliqué

Le téléphone peut être utilisé dans un mode dit de base ou en mode pivotant, le premier voyant le second écran de 3,9 pouces caché et fonctionnant comme un téléphone normal. Ouvrez l’écran du mode pivotant et vous pouvez utiliser certaines applications sur les deux écrans. Vous pouvez également utiliser deux applications à la fois (une sur chaque écran).

Un premier clip de pré-lancement montrait que l’écran principal était utilisé pour la navigation GPS tandis que le deuxième écran traitait un appel et de la musique. Une deuxième vidéo de pré-lancement montrait un jeu de course en cours de lecture sur l’écran principal et la disposition de la piste du jeu sur le plus petit écran. LG a également donné l’exemple de regarder une vidéo sur l’écran principal tout en envoyant des SMS sur le deuxième écran, ou de regarder une vidéo sur le grand écran et d’obtenir des commandes multimédias sur le petit écran.

L’écran secondaire vous permet d’utiliser des applications spécialisées s’exécutant sur les deux écrans ou sur deux applications différentes simultanément.

Le téléphone ne prendra en charge que certaines applications optimisées pour le mode Swivel, mais nous espérons que l’adoption s’améliorera avec le temps. Pour ce que ça vaut, l’accessoire LG Second Screen n’a pas été beaucoup adopté par les développeurs.

LG propose également une fonctionnalité Multi-App qui fait écho à une fonctionnalité similaire vue sur les lignes Galaxy Fold et Surface Duo. Cela vous permet de créer un raccourci pour lancer rapidement une paire d’applications souhaitée. Si vous souhaitez regarder une vidéo locale tout en naviguant sur le Web, vous pouvez créer un raccourci pour ouvrir votre lecteur vidéo et votre navigateur en une seule fois.

LG s’est également concentré sur la durabilité, affirmant que le mécanisme de charnière devrait durer 200 000 pivots. Cela équivaut à un peu plus de 100 mouvements par jour pendant cinq ans, dit LG. Il a également ajouté un matériau spécial à l’arrière de l’écran principal pour protéger le deuxième écran des rayures et pour permettre des pop-out plus fluides.

Spécifications LG Wing

LG Wing Afficher Principale:

OLED 6,8 pouces

Résolution de 2460 x 1080

Rapport d’écran 20,5: 9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Secondaire:

OLED 3,9 pouces

Résolution de 1 240 x 1 080

Ratio d’écran 1,15: 1

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 765G GPU Qualcomm Adreno 620 RAM 8 Go Espace de rangement 128/256 Go

Extensible avec une carte microSD (jusqu’à 2 To) Batterie Batterie de 4000 mAh

Charge rapide 4+

Chargement sans fil Appareils photo Primaire:

Capteur 64MP, ouverture ƒ / 1,8, pixels de 0,8 μm

OIS, FoV 78 degrés Secondaire:

Capteur ultra-large 13MP, ouverture ƒ / 1,9, pixels de 1,0 μm, FoV de 117 degrés Tertiaire:

Capteur ultra-large 12MP, ouverture ƒ / 2,2, pixels de 1,4 μm, FoV 120 degrés, caméra de mouvement à cardan Avant (pop-up):

Capteur 32MP, ouverture ƒ / 1,9, pixels de 0,8 μm Connectivité 5G (à la fois mmWave et Sub-6)

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

NFC Durabilité Certifié IP54

Protégé contre la pénétration de poussière limitée

Protégé des éclaboussures d’eau de n’importe quelle direction Système opérateur Android 10 l’audio Moteur de son 3D LG

Pas de port 3,5 mm Dimensions et poids 169,5 x 74,5 x 10,9 mm

260g Couleurs Gris aurore, ciel illusion

Concours et alternatives LG Wing

Le LG Wing ne ressemble à aucun autre téléphone que nous ayons vu encore, donc trouver des alternatives pourrait être une entreprise difficile.

En disant cela, le Microsoft Surface Duo est tout aussi unique, tout en offrant également deux écrans distincts. La grande différence ici est que le Surface Duo propose deux écrans de taille égale dans un agencement semblable à un livre, par opposition à la configuration grand écran / petit écran de l’aile. Néanmoins, vous avez également la possibilité d’exécuter une application sur chaque écran ou une application sur les deux écrans. Vous bénéficiez également de la fonctionnalité de paire d’applications susmentionnée pour lancer deux applications spécifiques à la fois. L’étiquette de prix de 1400 $ et la fiche technique anémique du Surface Duo (pas de 5G, NFC, chargement sans fil ou plusieurs caméras) pourraient cependant être des facteurs décisifs majeurs.

Une autre alternative potentielle à LG Wing est le Samsung Galaxy Z Fold 2. Ce téléphone offre également des capacités multitâches et deux écrans (un écran de smartphone à l’extérieur et un écran de la taille d’une tablette à l’intérieur). Ajoutez un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour l’écran principal, une fonctionnalité astucieuse du mode Flex et des caméras capables, et vous obtenez un excellent pliable. Malheureusement, cela coûte 2 000 $.

Le LG V60 (vu ci-dessus) pourrait également être dans votre allée si vous recherchez un smartphone complet avec une astuce intéressante dans sa manche. Comme les autres produits phares récents de LG, le V60 dispose d’un accessoire Second Screen qui vous offre une expérience pliable à double écran. Ce n’est pas aussi raffiné et convivial que le Galaxy Z Fold 2, mais vous avez toujours la possibilité d’exécuter une application sur chaque écran ou sur les deux écrans. Mieux encore, il est disponible pour environ 900 $ aux États-Unis, ce qui le rend beaucoup moins cher que les appareils Samsung et Microsoft susmentionnés.

Vous aimez l’idée de la fonctionnalité de caméra à cardan du LG Wing, mais vous ne vous souciez pas du deuxième écran? Alors le Vivo X50 Pro pourrait être pour vous, avec un système de micro-cardan sur sa caméra principale de 48MP. Cela permet d’obtenir des images «incroyables» en basse lumière selon notre propre Dhruv Bhutani, tout en offrant une qualité vidéo «exemplaire». Il contient le même chipset que le Wing, mais fournit également deux téléobjectifs (2x et 5x), un écran OLED 90Hz et une batterie légèrement plus grande. Le X50 Pro coûte ~ 680 $ en Inde, mais il n’y a pas encore de mot sur les prix / disponibilités en Europe.

Prix ​​et disponibilité

Le LG Wing est arrivé aux États-Unis via Verizon pour la première fois le 15 octobre, au prix de 999,99 $ et avec le support mmWave 5G également. AT&T et T-Mobile commenceront chacun à vendre l’aile le 6 novembre. AT&T le vendra pour un peu plus d’argent (1 050 $) tandis que T-Mobile proposera un premier contrat BOGO pour le téléphone.

LG Wing Un nouveau téléphone avec un écran pivotant Le LG Wing est l’un des smartphones les plus innovants de l’année. Cela ressemble à un smartphone normal en mode de base, mais l’écran principal glisse pour exposer le mini-écran en dessous en mode pivotant. C’est comme si nous vivions dans le futur!

Questions et réponses les plus fréquentes sur LG Wing

Q: Le LG Wing dispose-t-il d’un port 3,5 mm?

LA: Malheureusement, le LG Wing n’a pas de port de 3,5 mm. Cela signifie que c’est probablement le premier produit phare de LG sans le port. La firme affirme également qu’il lui manque du matériel audio quad DAC.

Q: Le nouveau téléphone de LG prend-il en charge le chargement sans fil?

LA: Oui, les packs Wing prennent en charge le chargement sans fil. En plus du chargement sans fil, le téléphone prend également en charge la norme filaire Quick Charge 4 Plus.

Q: Le LG Wing prend-il en charge l’extension de stockage?

LA: Le téléphone contient beaucoup de stockage, mais il prend également en charge l’extension microSD jusqu’à 2 To si vous avez vraiment besoin de plus d’espace.

Q: Quelle est la capacité de stockage interne disponible sur le téléphone?

LA: Le Wing contient 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Q: La fonction de cardan fonctionne-t-elle avec toutes les caméras arrière?

LA: Non, cette fonctionnalité n’est disponible que sur l’appareil photo 12MP «Ultra Wide Big Pixel».

Q: Le LG Wing est-il résistant à l’eau?

LA: Le Wing est classé IP54, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures. Cependant, vous ne voulez pas l’immerger dans l’eau, car il n’a pas les classifications IP67 et IP68 que nous voyons sur les appareils résistants à l’eau.

Q: Quels coloris sont disponibles pour le LG Wing?

R: Le téléphone est disponible en Aurora Grey et Illusion Sky.