Comment couper le son des joueurs dans League of Legends

in

Bien qu’il soit possible de gagner un League of Legends match en solo, vous ne pourrez pas transporter vos coéquipiers à chaque match. Un certain niveau de communication sera nécessaire pour exploiter le plein potentiel de votre équipe.

Vous ne pourrez pas utiliser le chat vocal avec vos coéquipiers à moins que vous ne fassiez la queue ensemble pour un match, mais la boîte de discussion écrite et les pings du jeu sont plus que suffisants pour communiquer avec votre équipe. La plupart des joueurs utilisent ces outils en toute tranquillité et respectent les limites de chaque joueur pour augmenter leurs chances de gagner car une équipe heureuse sera toujours la meilleure.

Ce n’est pas que du soleil et des arcs-en-ciel, cependant, et certains joueurs peuvent être un peu rares. Les joueurs toxiques qui craquent sous la pression peuvent finir par occuper le chat de manière quelque peu perturbatrice, ce qui fait perdre à votre équipe sa concentration. Plus Ligue les joueurs font la grave erreur de répondre dans des scénarios similaires, et ils se retrouvent soudainement dans des disputes inutiles.

Parfois, les joueurs peuvent même abuser du système de ping en jeu, mais vous n’avez pas à accepter quoi que ce soit. Riot Games donne aux joueurs la possibilité de désactiver les autres. Cette fonction vous permet de rester concentré sur votre jeu et de vous épargner les flammes chaudes car personne n’aime se faire enflammer.

Voici comment désactiver le son des joueurs Ligue.

Couper le son de chacun individuellement

Il est possible de couper le son de tout le monde dans votre jeu avec une seule ligne de commande, mais ce n’est pas toujours la meilleure idée. Vous pouvez en fait manquer des informations précieuses que vos coéquipiers non perturbateurs fournissent en désactivant tout le monde. Cela peut affecter négativement votre gameplay et vous amener à jouer à un jeu désynchronisé de votre équipe.

Couper le son des joueurs pendant la phase de picking

Il n’y a pas de changement visuel pendant la phase de sélection, et parfois vous pouvez rencontrer des joueurs qui essaient d’appuyer sur vos boutons dès le début.

Vous pouvez rapidement désactiver n’importe qui en utilisant la commande «/ mute» sans les guillemets. Vous devrez laisser un espace après l’avoir tapé et entrer également le nom du joueur que vous souhaitez désactiver. Si vous n’arrivez pas à obtenir son nom en raison de personnages amusants, vous pouvez le copier et le coller à partir de la boîte de discussion. Le nom de chaque joueur est collé dans la boîte de discussion lorsqu’il entre dans le hall.

Couper le son des joueurs pendant un match

Mettre les joueurs en sourdine dans un match est progressivement plus facile que de le faire dans le lobby. Une fois que vous avez chargé dans un jeu, vous remarquerez une icône de bulle de chat et une icône de smiley. Cliquer sur l’icône de la bulle de discussion vous permettra de désactiver tous les messages entrants d’un joueur pendant une partie, tandis que l’icône smiley mettra en sourdine leurs pings et leurs émoticônes.

Vous n’êtes pas obligé de désactiver les deux modes de communication s’ils ne perturbent que le chat, et vous pouvez également révoquer leur statut en sourdine à n’importe quelle étape du jeu.

Image via Riot Games

Certains joueurs apprécient le silence qui vient de la solitude. Vous voudrez peut-être vous concentrer uniquement sur votre jeu, et il n’y a rien de mal à cela. Utiliser les deux premières méthodes ci-dessus pour couper le son de tout le monde prendrait au moins plus de 30 secondes, et faire cela chaque jeu peut commencer à vieillir.

«/ Mute all» et «/ fullmute» sans les guillemets vous permettront de couper le son de tout le monde dans votre jeu pour le reste de votre session de jeu. Si vous prévoyez d’utiliser cette commande assez souvent, vous pouvez créer vous-même une macro via votre souris ou votre clavier de jeu, qui peut taper la commande pour vous. Cela devrait vous éviter les tracas liés à la saisie de chaque partie.

Si vous avez désactivé vos coéquipiers via le tableau des scores du jeu, vous devrez à nouveau cliquer sur ces icônes de bulle de discussion et de smiley pour supprimer leur statut désactivé. Vous pourrez à nouveau voir ce qu’ils disent, mais le même processus sera un peu plus compliqué si vous êtes au stade de la cueillette.

Parfois, vous pouvez réaliser que vous êtes dans un jeu avec un ami après avoir coupé tout le monde dans le jeu, et attendre d’être dans le match pour le réactiver peut sembler moins qu’idéal. Il n’existe pas de commande «réactiver» dédiée dans Ligue, mais vous pouvez utiliser les mêmes commandes que vous avez utilisées pour les désactiver pour le reprendre.

Cela signifie que si vous deviez couper le son de tout le lobby avec « / mute all », vous devrez utiliser « / mute InstertNicknameHere » pour annuler le silence de quelqu’un.

Pouvez-vous couper le son des joueurs de façon permanente Ligue?

Parfois, un joueur peut être si toxique que vous n’entendez pas un mot qu’il a à dire pendant toute la durée de votre Ligue carrière. Si tel est le cas, un simple silence ne le coupera pas car vous ne saurez pas s’ils seront à nouveau dans votre équipe à moins que vous ne mémorisiez leur nom.

Si vous cherchez à marquer un joueur à vie afin de toujours savoir quand vous le jouez ou contre lui, vous devrez l’ignorer. L’ignorer peut être fait pendant l’écran d’après-match, ou vous pouvez également utiliser la commande «/ ignorer».

Une fois qu’un joueur ignoré rejoint votre équipe pendant la phase de sélection, vous recevrez une notification de chat vous avertissant qu’un joueur que vous avez ignoré auparavant fait partie de votre équipe. Ces joueurs seront automatiquement mis en sourdine en entrant dans le même jeu que vous, mais vous ne recevrez pas la même notification si le joueur ignoré fait partie de l’équipe ennemie.

Cependant, vous pouvez le découvrir en consultant le tableau des scores dès que vous chargez le jeu. S’il y a quelqu’un dans l’équipe ennemie qui est pré-muet, cela signifie que c’est quelqu’un que vous avez ajouté à votre liste d’ignorés une fois auparavant. Bien que cela ne signifie rien sur le papier, vous pouvez continuer à jouer avec le confort de savoir qu’il y a une bombe à retardement perturbatrice pour votre ennemi, que vous pouvez potentiellement réduire son chronomètre en les gankant plusieurs fois.

Capture d’écran via Riot GamesScreengrab via Riot Games

Ligue permet à ses joueurs d’utiliser la solution de chat vocal en jeu lorsqu’ils sont en groupe. Cette fonctionnalité vous permettra de communiquer avec vos coéquipiers avec qui vous faites la queue ensemble. Bien que vous ne puissiez pas parler à vos coéquipiers aléatoires qui sont recrutés dans votre équipe lors de l’acceptation d’un jeu via le chat vocal, il est toujours possible de rencontrer des joueurs perturbateurs si vous aimez rejoindre des parties ouvertes.

Vous serez automatiquement connecté au chat vocal si l’option est activée, et vous pouvez toujours couper le son des personnes de votre choix dans votre groupe en quelques clics.

Cliquez sur l’icône du microphone en bas à droite de votre écran, qui affichera une liste des joueurs qui sont dans votre groupe à côté de leurs niveaux de volume. En cliquant sur l’icône du haut-parleur à côté du nom d’un joueur, sa voix sera coupée, mais vous pourrez toujours lire ses textes et voir ses pings, sauf si vous suivez également les méthodes ci-dessus.

Vous devrez également suivre une procédure similaire pour les désactiver pendant que vous êtes également en match. Recherchez l’icône du microphone qui sera proche de votre barre de compétences, apportant la même liste de noms que celle que vous verriez dans le lanceur.

Cliquer sur l’icône du haut-parleur ici sera la clé pour désactiver les communications vocales de n’importe qui, et vous pouvez réactiver rapidement n’importe qui en appuyant à nouveau sur le bouton. Vous pouvez également utiliser ce menu pour régler les volumes de n’importe quel joueur de votre groupe.

Vous pouvez également quitter Ligue voix en cliquant sur la petite icône «X» à côté de votre nom via la même interface.

Capture d’écran via Riot GamesScreengrab via Riot Games

LigueLe chat vocal est un excellent outil pour augmenter le niveau de coordination entre les coéquipiers. Cependant, vous y connecter automatiquement chaque fois que vous rejoignez un jeu n’est peut-être pas le moyen le plus optimal. Même si vous prévoyez de rejoindre le chat vocal, une connexion instantanée peut vous surprendre et amener vos coéquipiers à entendre la boucle de 10 heures de la chanson de Nyan Cat que vous avez peut-être roulée en arrière-plan.

En plus d’être une mesure de confidentialité, vous pouvez également ne pas préférer activer le chat vocal pour vous concentrer sur votre propre jeu. Pour désactiver l’option de connexion automatique, vous devrez cliquer sur l’icône de roue dentée qui se trouvera dans le coin supérieur droit de votre Ligue lanceur.

Une fois à l’intérieur, recherchez la section Voix dans le panneau de droite et supprimez la coche à côté de l’option «Rejoindre automatiquement le canal vocal».

Si vous souhaitez conserver la fonctionnalité mais couper le son de votre microphone lorsque vous rejoignez un salon, vous pouvez activer l’option « Me désactiver lorsque je me connecte à Ligue voix. » fonctionnalité.

Partager : Tweet