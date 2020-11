Réaction de la Coupe de Melbourne | Anthony Van Dyck mort de cheval et les droits des animaux revendiquent des «  déchets  »

Mark Levy est l’hôte de L’émission de radio Wide World of Sports de 2 Go. Branchez-vous de 18h à 19h, du lundi au jeudi!

Alors que la poussière retombe sur une autre course mémorable de la Melbourne Cup, les militants des droits des animaux recommencent – appelant à l’interdiction de l’industrie des courses après la mort du stayer Anthony Van Dyck, qui s’est effondré dans la ligne droite de Flemington.

Oui, c’est une tragédie comme tout autre accident de sport, mais n’ose pas me dire que les entraîneurs, les jockeys, les propriétaires et les écuries sont cruels envers ces magnifiques animaux. En fait, ils traitent les chevaux mieux qu’un membre de leur propre famille.

Je peux parler d’expérience parce que l’industrie de la course m’a donné mes débuts et je me suis fait beaucoup d’amis pour la vie, dont certains sont multimillionnaires et d’autres qui vivent chèque de paie pour payer chèque.

Ces personnes qui travaillent dur se lèvent tôt le matin pour s’assurer que les chevaux sont nourris et abreuvés. Ils passent également des heures à nettoyer les boîtes, à les galoper au travail sur piste et à s’assurer qu’ils sont à l’aise dans les écuries.

Cela ressemble-t-il à une industrie qui maltraite les animaux?

Anthony Van Dyck participe à la Melbourne Cup 2020 avec Hugh Bowman à bord avant de s’effondrer. (Getty)

La mort d’Anthony Van Dyck est la cinquième des 40 dernières Coupes de Melbourne et la deuxième en 177 courses à Flemington. Sont-ils le genre de chiffres qui justifient une enquête urgente? De plus en plus de gens meurent sur nos routes chaque semaine, alors où sont ces gens qui veulent que les voitures, les camions et les bus soient interdits?

Au lieu de cela, nous avons les manifestations annuelles du peuple pour le traitement éthique des animaux (PETA), qui s’est rassemblé lundi avec des personnes portant des têtes de cheval et portant des pancartes disant « vous pariez qu’ils meurent » et « nup to the cup », ainsi que avec des fouets et des pistolets de démarrage tirant du faux sang dans les airs.

Il n’a pas fallu longtemps à l’organisation pour condamner l’industrie des courses après la mort du vainqueur du Derby d’Epsom de l’année dernière, mais ils doivent être interpellés sur les préoccupations qu’ils soulèvent. PETA veut une enquête immédiate, décrivant la mort d’Anthony Van Dyck comme « la plus récente d’une longue lignée de chevaux morts victimes de la honte qui arrête la nation ».

Je le répète: il est le cinquième restant à mourir au cours des 40 dernières années.

Anthony Van Dyck lors de sa victoire dans le Derby Investec à Epsom l’année dernière. (Getty)

PETA affirme également que « si l’industrie se concentre sur l’argent provenant de la souffrance animale, dissimulant les poumons qui saignent, les os cassés et la mort, la réalité de l’industrie abusive des courses est que les chevaux sont obligés de courir au détriment de leur santé ». .

Ce sont des déchets, étant donné que ces pur-sang sont en fait élevés pour la course.

Je trouve l’hypocrisie de ces personnes le jour de la Melbourne Cup Day assez extraordinaire, quand elles sont heureuses de profiter d’un jour férié à Victoria pour faire avancer leur programme et pousser leurs absurdités sur la maltraitance des animaux dans l’industrie des courses.

Il en va de même pour les hacks des médias sociaux qui publient sur la cruauté envers les animaux, mais passent la journée de la Coupe avec leurs amis et collègues dans un pub ou un club local. S’ils s’opposent aux chevaux qui courent dans La course qui arrête la nation, pourquoi ne sont-ils pas au travail?

Jye McNeil et Twilight Payment remportent la Melbourne Cup 2020. (Getty)

Les attaques constantes contre l’industrie des courses de la part d’organisations de défense des animaux comme PETA sont pathétiques, erronées et offensantes.

J’ai parlé à plusieurs entraîneurs qui sont plus qu’heureux de leur montrer à travers leurs écuries pour prouver à quel point les chevaux sont traités, si cela signifie qu’ils arrêtent de diffuser de fausses informations sur une industrie qui garantit que les animaux sont pris en charge tout au long de leur carrière de course et à la retraite.

Pour prouver mon point, j’encourage tout le monde à visiter Living Legends à Victoria, qui a été créé pour entretenir le lien profond entre la communauté et les anciens champions et pour promouvoir la vie après la course pour tous les chevaux.

Apache Cat, Fields of Omagh, Prince of Penzance, Brew et Efficient ne sont que quelques-unes des légendes de la course qui se tiennent dans une magnifique propriété de Greenvale.

Il est temps que les militants pour les animaux trouvent une nouvelle cible, car l’industrie des courses a parcouru un long chemin pour assurer le bien-être de ses chevaux.

