La fin de Comme des proies expliquée : Roman est-il mort ou vivant ? Qui est Anne ? Qui est le tireur mystère ?

Comme des proies est un thriller à suspense allemand qui suit l’histoire sinistre de cinq hommes qui sont pris en embuscade lors d’une randonnée dans les bois. Ce qui commence comme une randonnée avant le mariage avec des amis se transforme rapidement en combat de leur vie lorsqu’un adversaire sans visage attaque Roman et ses compagnons avec un fusil à longue portée. Le film suit une approche classique et ne nous donne que des extraits d’histoires qui suffisent juste à déchiffrer la situation dans son ensemble. Si le récit volontairement clairsemé vous a laissé quelques questions, nous sommes là pour combler les lacunes. Voici l’explication de la fin du film.

Attention spoilers sur le film Comme des proies

De quoi parle Comme des proies ?

Le film s’ouvre sur une scène mettant en scène Roman et son fiancé en vacances sur une plage, où ils s’embrassent. Des extraits des deux ensemble sont vus tout au long du film par intermittence. Nous sommes ensuite emmenés dans une forêt en Allemagne, où cinq hommes descendent un ruisseau en kayak. Ils sont d’humeur joviale et plaisantent entre eux jusqu’à ce qu’ils atteignent le rivage, après quoi ils commencent à marcher à travers les bois profonds.

Le terrain est escarpé, et l’un d’eux, Vincent, trébuche et est sauvé de justesse de tomber dans une gorge profonde par Roman. Les hommes continuent ensuite leur promenade, au cours de laquelle ils discutent de l’entreprise dans laquelle travaillent Albert et Peter. Il est révélé que Roman, qui est le frère cadet d’Albert, veut également un emploi dans l’entreprise et en a été promis un par son frère, qui n’a pas encore tenu sa promesse.

Le groupe commence bientôt à s’approcher de leur voiture lorsqu’ils entendent soudain un coup de feu retentissant. Alors qu’ils cherchent le tireur, Vincent se rend compte que la balle lui a effleuré le bras, qui se met à saigner abondamment. Les hommes s’empressent de monter dans leur voiture pour s’enfuir, mais une deuxième balle aplatit un de leurs pneus. Ils réalisent maintenant que le mystérieux tireur les vise réellement et que le premier tir n’était pas une erreur, comme ils l’espéraient auparavant.

Lorsque leur deuxième tentative d’entrer dans leur voiture se traduit par un autre coup de feu dans leur direction, les hommes décident de se mettre à l’abri dans la forêt et tentent de retrouver la route à pied. Ils rencontrent bientôt une femme debout au bord de la rivière dans une clairière. Les hommes crient de loin, lui demandant si elle connaît la sortie la plus proche de la forêt. En réponse, la femme ramasse sans un mot un fusil posé près de ses pieds et tire Stefan dans la tête.

Fin de Comme des proies : Roman meurt-il ? Qu’arrive-t-il à Albert et aux autres ?

Les autres s’enfuient paniqués et se réfugient parmi les rochers, où ils découvrent que la cheville d’Albert est foulée. D’une manière ou d’une autre, ils se dirigent vers un pavillon forestier voisin, où la femme derrière le comptoir leur permet d’utiliser le téléphone. Cependant, avant qu’ils ne puissent parler à la police, une balle passe par la fenêtre et tue la femme. Après avoir été à nouveau abattu, Vincent meurt dans la hutte et les trois autres courent vers un groupe de maisons à proximité.

Ici, Peter et Albert se disputent lorsque Peter suggère de quitter Albert pendant que lui et Roman vont chercher de l’aide. Peter fait alors son chemin seul et se fait tirer dessus. Pendant ce temps, Roman tombe sur une maison où il découvre des images sur un ordinateur de quelques jeunes garçons ivres dans les bois qui sont tombés sur une mère et son enfant au bord de la rivière. Une dispute entre eux a conduit à l’abattage du jeune enfant.

Roman se rend alors compte que la femme qui leur tire dessus est la mère de l’enfant et retourne là où repose son frère Albert blessé. Alors qu’il passe par le téléphone d’Albert, essayant d’obtenir un signal, il découvre que son frère a eu une liaison avec sa fiancée, Lisa. Dégoûté, Roman s’en va et parvient finalement à se faufiler derrière la mystérieuse femme.

Après une brève lutte, il parvient à lui arracher le fusil. La femme descend d’une falaise comme dernier mouvement, laissant Roman allongé seul dans la forêt avec le fusil. Par conséquent, Roman parvient de justesse à échapper à la mort, malgré le mystérieux tireur qui lui a tiré une balle dans la cuisse. Maintenant, avec l’arme en sa possession et leur agresseur probablement mort, Roman a de bonnes chances de survivre. Cependant, comme la nuit est presque tombée et qu’il se trouve au milieu d’une forêt sans source de lumière, Roman a une nuit difficile devant lui, aggravée par sa jambe blessée.

Roman devra probablement attendre jusqu’au matin avant de pouvoir retourner auprès de son frère Albert. Le sort d’Albert n’est pas aussi clair puisqu’il a reçu une balle dans l’épaule et saigne abondamment. Lui aussi devra passer la nuit dans la forêt et attendre le matin avant de tenter de s’échapper. Cependant, étant donné que son pied est également gravement blessé, le sort d’Albert est en grande partie entre les mains de son frère Roman.

Cela ajoute une autre dynamique compliquée à l’apogée parce que Roman a récemment découvert la liaison d’Albert avec sa fiancée Lisa et s’éloigne de son frère avec dégoût. Cependant, le fait que Roman confectionne un pansement de fortune pour Albert avant de le quitter nous dit qu’il se soucie toujours de son frère et qu’il viendra probablement le sauver une fois que le soleil se lèvera. Bien que les deux frères aient probablement survécu, leur relation semble être irrémédiablement endommagée.

Qui est le tireur mystérieux ? Que lui arrive-t-il ?

Le mystérieux tireur s’avère être une femme nommée Eva, une mère lésée qui a perdu son enfant et vit dans la forêt. La hutte sur laquelle Roman tombe lui appartient, et elle y a vécu seule pendant une durée indéterminée, entourée de jouets et de bibelots ayant appartenu à sa fille. En voyant l’intérieur de la hutte, il semble qu’Eva soit là depuis longtemps et y ait également vécu du vivant de sa fille.

Ce qui est plus difficile à déterminer, c’est depuis combien de temps sa fille est morte. Un indice est que tous les effets personnels de sa fille semblent être relativement propres et en état de marche, ce qui indique que la tragédie s’est peut-être produite assez récemment. Un autre point qui soutient cette théorie est que si Eva avait passé de nombreux mois à tirer sur des randonneurs dans les bois, la nouvelle de ses crimes aurait probablement atteint les autorités maintenant, et elle aurait été appréhendée.

Par conséquent, les amis de Roman font probablement partie de ses premières victimes, et la mort de sa fille est également survenue assez récemment. À la fin, lorsque Roman parvient à lui éloigner le pistolet, Eva revient au bord d’une haute falaise et est probablement morte. Tout au long du film, son expression reste stoïque (sauf dans le flash-back, lorsque sa fille meurt), faisant d’Eva un personnage nuancé qui canalise les aspects de la victime et du méchant.

Qui est Anne ? Ce qui lui est arrivé?

Anne est la fille d’Eva qui a été tuée dans un accident impliquant de jeunes randonneurs qui sont tombés sur la mère et la fille dans les bois. Selon les images que Roman trouve dans la hutte d’Eva, les jeunes garçons étaient ivres et portaient des fusils de chasse lorsqu’ils ont trouvé Eva et Anne au bord de la rivière. Quand Eva a essayé de les empêcher de la filmer elle et sa fille, l’un de leurs pistolets a accidentellement tué Anne. Les garçons se sont ensuite enfuis, laissant leur appareil photo, c’est ainsi qu’Eva a les images de ce qui s’est passé. Il est également probable que l’un des garçons ait laissé tomber son fusil en s’enfuyant, et cela pourrait être l’arme qu’Eva utilise depuis.

Le motif entier d’Eva pour nuire à Roman et à ses amis semble être une vengeance mal dirigée. Dans son chagrin face à la mort de sa fille, la mère semble exprimer sa colère contre tous les randonneurs qu’elle trouve dans les bois, les assimilant peut-être à ceux qui ont tué sa fille. Considérant qu’Anne a été tuée par un groupe de jeunes hommes, elle considère probablement Roman et son groupe entièrement masculin comme un proche substitut et procède à les tuer un par un.

Comme des proies est actuellement dispo en streaming sur Netflix.