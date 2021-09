Joséphine, ange gardien : Haute Couture avec Victoria Abril et Stéphane Blancafort ce soir sur TF1

C’est aussi la rentrée pour Mimie Mathy alias Joséphine Delamarre ce soir, lundi 13 septembre sur TF1. Alors qu’initialement, nous pensions voir Une Mère Parfaite avec Julie Gayet, TF1 avait déprogrammé la nouvelle série lundi dernier en hommage à Jean-Paul Belmondo. Et plutôt que de déplacer la mini-série, TF1 a décidé de programmer un épisode inédit de Joséphine, ange gardien.

Qui sont les invités de cet épisode inédit de Joséphine, ange gardien ?

Comme vous le savez probablement, chaque épisode de Joséphine, ange gardien intègre des “guests”, des acteurs et/ou actrices qui vont participer momentanément à la série TF1 aux côtés de Mimie Mathy, comme c’est aussi le cas pour d’autres séries comme Camping Paradis par exemple.

Pour ce nouvel épisode inédit intitulé Haute Couture, nous aurons droit à Victoria Abril (Demain nous appartient, Clem, Sauver Lisa) et Stéphane Blancafort (Tandem, Candice Renoir), mais pas seulement. En effet, Andy Cocq (Agathe Cléry), Julia Dumont (Camping Paradis, Faites des gosses), Françoise Lépine (Bonne pomme, Demi-soeur) ou encore Dominique Besnehard (3615 Monique, Edmond) seront aussi de la partie.

Victoria Abril incarnera le rôle de Cécilia Arranz, créatrice de mode qui reprend le flambeau de sa mère Rosa Maria, Stéphane Blancafort joue le rôle de Nicolas, décorateur pour Cécilia. Andy Cocq (Dallas / Claude François) est l’assistant de Cécilia tandis que Françoise Lépine incarne Hélène. Julia Dumont joue le rôle de Philippine, la fille de Cécilia, lycéenne en pleine rebellion s’adonnant à la boxe et séchant les cours et Dominique Besnehard interprète Saint-Brice, critique hyper influent dans le milieu de la mode. Vous aurez également l’occasion d’apercevoir Mélanie Peyre dans le rôle d’Inès ou encore Capucine Bronkhorst dans celui de Stéphanie.

De quoi parle l’épisode Haute Couture ?

D’après une idée originale de Christine Rouxel à qui l’on doit le scénario et les dialogues accompagnée de Alysse Hallali et les personnages créés par Laurent Chouchan, Haute Couture est réalisé par Nicolas Herdt et produit par Sébastien Pavard et Cyril Hauguel. La musique originale est l’œuvre de Xavier Berthelot, Roland Romanelli et Didier Vasseur.

Dans cet épisode, on se retrouve au moment de la Fashion Week à Paris. Créatrice de mode, Cécilia doit relever un gros défi : obtenir le label Haute Couture, une prestigieuse distinction dans le milieu de la mode. Malheureusement Cécilia doit se faire opérer d’un glaucome en urgence afin d’éviter la cécité. Elle refuse l’opération trop occupée par la préparation de son défilé. C’est là que Joséphine doit intervenir pour la convaincre de se soigner mais aussi l’aider à gérer ses problèmes avec sa fille Philippine et sa couturière première main Hélène qui convoite sa place. Sous pression Cécilia cumule les erreurs et se met quasiment tout le monde à dos. Un gros défi à relever pour notre ange-gardien.

Infos complémentaires concernant l’épisode Haute Couture de Joséphine, ange gardien

La collection Haute Couture présentée dans l’épisode est celle de Jean Doucet. L’épisode a été tournée à Paris et La Courneuve, l’hôpital est la Fondation Adolphe de Rothschild et la salle de boxe est celle du Ring Courneuvien. Mise à part les lieux réels de tournage, l’épisode Haute Couture de Joséphine, ange gardien n’est pas tiré ni inspiré d’une histoire vraie mais une pure fiction.

Haute Couture, l’épisode inédit de Joséphine, ange gardien est diffusé ce lundi 13 septembre à 21h05 sur TF1 et disponible sur Salto depuis le vendredi 10 septembre en avant-première.