Cobra Kai saison 3 nouveau teaser sorti

– – – Cobra Kai est une collection de comédie dramatique d’art martial sur Netflix, maintenant. Le spectacle est évoqué par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, dépendant du film Karate Kid. L’intrigue se déroule 34 ans après la défaite du tournoi de karaté All-Valley. Johnny a de nouveau tenté de rencontrer le karaté après avoir perdu son emploi. Il sauve le voisin Miguel Diaz des intimidateurs. L’idée de sauver plus de ces enfants lui a permis de rouvrir le Cobra Kai. L’intrigue comprend la rivalité, les actions, les émotions et le jeu dans le récit.De plus, la compétition avec Daniel LaRusso se rallume avec l’ouverture de Cobra Kai. La série est intéressante et engageante. Jetons un coup d’œil aux facteurs à venir de Cobra Kai Saison 3 Cobra Kai Saison 3: Date de sortie – – – Cobra Kai La saison 3 va dévoiler de nombreux secrets sur le moniteur. Le Cobra Kai ne meurt jamais et le fera. En outre, la plate-forme montre également que le quatrième versement est en pratique. En effet, nous verrons plus d’histoires à venir. Beaucoup d’action et de drame vous attendent. Nous allons plus loinCobra Kai Saison 3: Intrigue prévue L’ancienne période s’est terminée dans un état critique. Le spectacle a fait face à de nombreux changements jusqu’à aujourd’hui. Nous avons vu Miguel dans une situation difficile, Daniel a abandonné le karaté, alors que Johnny a tout abandonné, Kreese a également pris Cobra Kai. Nous avons vu la conversation d’Ali dans les première et deuxième phases. Par conséquent, l’apparition d’Ali dans Cobra Kai Saison 3 ne serait pas une surprise pour nous. Il y a beaucoup de détails qui doivent être liés à la prochaine tranche. Cette fois, l’émission est réalisée par Netflix au lieu de YouTube Red. Cela a probablement augmenté nos attentes. En effet, nous nous tournons vers plus de virages et de rebondissements dans un avenir proche. La série First est apparue sur YouTube Premium. Mais après, Sony Pictures a conclu un accord avec Netflix. Avec les futures saisons se lancera sur le géant du streaming. La plate-forme a également introduit le teaser et la date d’annonce. Nous allons assister à de nombreuses actions à venir. En outre, la préparation de la quatrième tranche est également terminée. Le teaser révèle que c’est la quatrième période pour maintenir la pratique. Il n’y a pas encore eu de phrase formelle sur les prochains moulages. Mais, le teaser a montré de nombreuses situations à venir. Il y aura Ralph Macchio comme Daniel LaRusso, Jacob Bertrand comme Eli Moskowitz, Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso, Tanner Buchanan comme Robby Keene, Xolo Mariduena comme Miguel Diaz, William Zabka comme Johnny Lawrence et Mary Mouser comme Samantha LaRusso. Mais les fans verront également beaucoup d’autres membres de la distribution et de l’équipe dans la série.

