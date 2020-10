SoftBank Group et les PDG de NVIDIA sur les prochaines étapes de l’IA

Bonne nouvelle: l’IA sera bientôt partout. Meilleure nouvelle: elle sera mise en œuvre par tous.

Partageant une vision de l’IA au service de l’humanité, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a rejoint mercredi Masayoshi Son, président et PDG de SoftBank Group Corp. en tant qu’invité pour son discours lors de la conférence annuelle SoftBank World.

«Pour la première fois, nous allons démocratiser la programmation de logiciels», a déclaré Huang. «Vous n’avez pas à programmer l’ordinateur; il suffit d’enseigner l’ordinateur. »

Son est un entrepreneur, investisseur et philanthrope légendaire qui a été le pionnier du développement de l’industrie du PC, de l’Internet et de l’informatique mobile au Japon.

Un joyau technologique

La conversation en ligne intervient six semaines après que NVIDIA a accepté d’acquérir Arm à SoftBank dans le cadre d’une transaction évaluée à 40 milliards de dollars. Huang a décrit Arm comme «l’un des plus grands joyaux du monde technologique» dans sa conversation avec Son.

«La raison pour laquelle la combinaison d’Arm et de NVIDIA est si logique est que nous pouvons alors apporter l’IA de NVIDIA au processeur de bord le plus populaire au monde», a déclaré Huang assis à côté de la cheminée de sa maison dans la Silicon Valley.

Arm a longtemps fourni sa propriété intellectuelle à de nombreux fournisseurs de chipsets, qui la déploient sur de nombreuses applications différentes, dans de nombreux systèmes sur puce ou SoC différents, a expliqué Son.

Huang a déclaré que la société fusionnée continuerait «absolument».

Un écosystème pas comme les autres

«Bien sûr, le processeur est fantastique, économe en énergie et il s’améliore constamment, grâce à d’incroyables informaticiens qui construisent le meilleur processeur au monde», a déclaré Huang. «Mais la vraie valeur d’Arm réside dans l’écosystème d’Arm – les 500 entreprises qui utilisent Arm aujourd’hui.»

Cet écosystème se développe rapidement. Son a déclaré qu’il ne faudrait pas longtemps avant qu’un billion de SoC basés sur Arm aient été expédiés. Rendre NVIDIA AI disponible pour ces trillions de chipsets «sera une combinaison étonnante», a déclaré Son.

«Notre rêve est d’intégrer l’intelligence artificielle de NVIDIA à l’écosystème d’Arm, et la seule façon de l’amener à l’écosystème Arm est à travers tous les clients, licenciés et partenaires existants», a déclaré Huang. «Nous aimerions offrir plus aux licenciés, encore plus.»

Arm, a déclaré Son, fournit des ensembles d’outils permettant aux entreprises de créer des SoC pour des applications très différentes, des machines de jeu et des appareils ménagers aux robots qui volent, courent ou nagent. Ces appareils communiqueront à leur tour avec l’IA du cloud «afin que chacun devienne plus intelligent».

«C’est la raison pour laquelle la combinaison d’Arm et de NVIDIA a tellement de sens, car nous pouvons alors apporter NVIDIA AI au processeur de bord le plus populaire au monde», a déclaré Huang.

«Intelligence à grande échelle»

Cela permettra à encore plus d’entreprises de participer au boom de l’IA.

«L’IA est un nouveau type d’informatique; le logiciel est différent, les puces sont différentes, la méthodologie est différente », a déclaré Huang.

C’est un énorme changement, approuva Son.

Premièrement, dit Son, les ordinateurs ont permis des progrès dans le calcul; Vint ensuite la possibilité de stocker d’énormes quantités de données; et « maintenant, enfin, les ordinateurs sont les oreilles et les yeux, ils peuvent donc reconnaître la voix et la parole. »

«C’est l’intelligence à grande échelle», a répondu Huang. «C’est la raison pour laquelle cet âge de l’IA est un moment si important.»

Extension des capacités humaines

Son et Huang ont expliqué comment les entreprises du monde entier – d’AstraZeneca et GlaxoSmithKline dans la découverte de médicaments, à American Express dans le secteur bancaire, à Walmart dans la vente au détail, à Microsoft dans les logiciels, à Kubota dans l’agriculture – adoptent désormais les outils d’IA de NVIDIA.

Huang a cité une nouvelle génération de systèmes, appelés systèmes de recommandation, qui aident déjà les humains à trier les vastes choix disponibles en ligne dans tout, des vêtements qu’ils portent à la musique qu’ils écoutent.

Huang et Son décrivent ces systèmes – et l’IA plus largement – comme un moyen d’étendre les capacités humaines.

«Les humains seront toujours au courant», a déclaré Huang.

«Nous avons un cœur, un désir d’être gentils avec les autres humains», a déclaré Son. «Nous utiliserons l’IA comme un outil, pour notre bonheur, pour notre joie – les humains choisiront les recommandations à suivre.»

‘Machines d’apprentissage perpétuel’

De tels systèmes intelligents sont tissés dans le monde qui nous entoure, par le biais de systèmes intelligents et connectés, ou «IA de bord», a déclaré Son, qui fonctionneront main dans la main avec de puissants systèmes d’IA dans le cloud capables d’agréger les entrées des appareils dans le monde réel.

Le résultat sera une «boucle d’apprentissage» ou «des machines à apprendre en permanence», a déclaré Huang.

« Le côté cloud regroupera les informations de l’IA de bord, il deviendra plus intelligent et plus intelligent », a déclaré Son.

Démocratiser l’IA

Un résultat: l’informatique sera enfin démocratisée, a déclaré Huang. Seul un petit nombre de personnes souhaitent poursuivre une carrière de programmeur informatique, mais «tout le monde peut enseigner», a déclaré Huang.

« Tu [will] il suffit de demander à l’ordinateur: «C’est ce que je veux faire, pouvez-vous me donner une solution?» », répondit Son. « Ensuite, l’ordinateur nous donnera la solution et les outils pour y parvenir. »

Ces outils amplifieront les atouts du Japon en matière d’ingénierie et de fabrication de précision.

«C’est le moment de l’IA pour le Japon», a déclaré Huang.

Huang a décrit comment, dans des outils tels que NVIDIA Omniverse, une usine numérique peut être continuellement optimisée.

«Cette usine robotique sera remplie de robots qui construiront des robots en réalité virtuelle», a déclaré Huang. «Le tout sera simulé … et quand vous arriverez le matin, tout sera optimisé plus qu’il ne l’était lorsque vous vous êtes couché.»

Une fois qu’il est prêt, un jumeau physique de l’usine numérique peut être construit et continuellement optimisé avec les leçons apprises dans l’usine virtuelle.

«C’est le concept du métaverse», a déclaré Son, faisant référence au monde en ligne partagé de l’imaginaire du classique cyberpunk de Neal Stephensen en 1992, «Snow Crash».

«… Et c’est juste devant nous maintenant», a ajouté Huang.

Connecter les humains les uns aux autres

En plus d’étendre les capacités humaines grâce à l’IA, cela aidera les humains à mieux se connecter les uns aux autres.

La visioconférence constituera bientôt la grande majorité du trafic Internet mondial, a déclaré Huang. L’utilisation de l’IA pour reconstruire les expressions faciales d’un locuteur peut «réduire la bande passante» d’un facteur 10.

Il peut également libérer de nouvelles capacités, telles que la possibilité pour un locuteur d’établir un contact visuel direct avec 20 personnes différentes qui regardent simultanément, ou la traduction linguistique en temps réel.

«Vous pourrez donc me parler à l’avenir en japonais et je peux vous parler en anglais, et vous entendrez le japonais et j’entendrai l’anglais», a déclaré Huang.

Permettre de grands rêves

La fusion du jugement humain et de l’IA, des machines adaptatives et autonomes et des équipes de personnes étroitement connectées donneront aux entrepreneurs, aux philanthropes et à d’autres «de grands souhaits et de grands rêves» la capacité de relever des défis toujours plus ambitieux, a déclaré Huang.

Son a déclaré que l’intelligence artificielle jouait un rôle dans le développement de technologies capables de détecter les crises cardiaques avant qu’elles ne surviennent, d’accélérer la découverte de nouveaux traitements contre le cancer et d’éliminer les accidents de voiture, entre autres.

«C’est une grande aide», a déclaré Son. «Nous devrions donc avoir un grand sourire et une grande excitation en accueillant cette révolution de l’IA.»