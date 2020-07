Clés Steam gratuites et plus – Kit Staycation PUBG et Conqueror’s Blade!

Tout le monde adore obtenir des choses gratuitement, et chez PCGamesN, nous sommes les derniers à aller à l’encontre de cette tradition. C’est pourquoi nous offrons régulièrement des clés Steam gratuites, des clés Epic Games Store, des codes pour toutes sortes d’autres vitrines et lanceurs, et des goodies dans le jeu, ainsi que des gadgets, du matériel, des butins et une foule de choses assorties.

Revenez ici régulièrement pour trouver nos derniers cadeaux – y compris des jeux complets, un accès exclusif en avant-première, des éditions spéciales physiques et même des billets d’événements. Vous pouvez participer une ou plusieurs fois en utilisant les différentes options de chaque concours. Si vous êtes du genre oublieux, pourquoi ne pas vous inscrire à la newsletter PCGamesN? Nous vous enverrons un e-mail une fois par semaine avec nos dernières offres, ainsi que toutes les plus grandes nouvelles et offres sur les jeux et le matériel PC.

Si vous jouez avec un budget limité, vous voudrez peut-être également consulter notre liste des meilleurs jeux PC gratuits, et peut-être aussi les meilleurs jeux Steam gratuits, si vous ne pouvez tout simplement pas vous éloigner de la plate-forme équitable de Valve. .

Tous les cadeaux actuellement actifs seront répertoriés ci-dessous. Nous mettons à jour cette page chaque jour avec une nouvelle, alors revenez régulièrement. Bonne chance avec vos entrées!

Oh, et pendant que vous êtes ici, vous aimerez peut-être savoir que Kasedo organise un concours de coloriage Warhammer 40k Mechanicus. Oui, vous avez bien lu! À gagner est la console de votre choix, une sélection de modèles d’Adeptus Mechanicus non peints, 13 Warhammer 40,000: Mechanicus keys pour la console de votre choix et trois livres physiques « Mechanicum » de l’auteur de Black Library, Graham McNeill. Tout un prize pool, là-bas.

Pour entrer, téléchargez cette image d’une unité Mechanicus, peignez-la comme l’une de vos miniatures françaises (cette référence Titanic profondément ténue a-t-elle fonctionné? Nous ne sommes pas sûrs…), puis téléchargez-la sur Reddit avec [mechanicus40k] dans le post, ou Facebook / Twitter en utilisant le hashtag # mechanicus40k. Plus d’informations, ainsi que les termes et conditions, peuvent être trouvées ici.

Clés Steam gratuites

Cadeau du pack PUBG Staycation



Avec le monde dans l’état où il est, les projets de vacances d’été ont probablement changé radicalement pour beaucoup d’entre nous. Mais! Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas encore vous absenter du travail et profiter d’un séjour estival, en voyageant dans des endroits exotiques grâce à la magie de votre ordinateur.

Pour célébrer ce monument à l’ingéniosité éternelle de l’humanité, nous nous sommes associés à PUBG Corp pour offrir Trois Packs PUBG Staycation, chacun contenant une chemise, des chaussettes, une tasse et un caleçon portant l’inscription « Stay In » et « Frag out ». Impliquez-vous de trois manières via le widget ci-dessous, mais veuillez noter vous devez être basé en Europe pour être éligible pour gagner celui-ci. Pour en savoir plus sur toutes les activités passionnantes de PUBG alors qu’il se prépare pour sa huitième saison, consultez la page Steam.

Cadeau du pack PUBG Staycation

Cadeau de Conqueror’s Blade



Nous nous sommes associés à MY.GAMES pour offrir 200 codes de pack de combat pour Conqueror’s Blade (qui a récemment célébré son premier anniversaire). Dans chaque pack, vous trouverez le skin Solar Order pour les héros, les Mercenaries of the Golden Star Skin pour les unités et une bannière du Radiant Sun. Pour plus d’informations et pour jouer gratuitement, visitez la page du jeu ici.

Lot de combat de Conqueror’s Blade

Cadeau du pack novice de la magie éternelle



Démarrez en beauté dans Eternal Magic avec ce pack novice rempli d’objets. Pour plus d’informations sur le jeu, visitez la page Steam ici.

Cadeau du pack novice de la magie éternelle

Partager : Tweet