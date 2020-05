Cette Toyota Innova a roulé plus de 3 fois

Voici un accident impliquant la Toyota Innova Crysta qui a gardé ses passagers en toute sécurité malgré le déploiement des airbags.

Les voitures Toyota sont connues pour être durables, fiables et extrêmement faciles à entretenir. Bien qu’ils aient également une qualité de construction décente, ils sont plus connus pour les voitures qui survivent plus de 10 à 15 ans. Nous voyons encore beaucoup d’Innova, d’Etios, de la première génération de Corolla et de Qualis, tous fonctionnant bien.

Vous pouvez voir que cette Toyota Innova Crysta a été gravement endommagée. Il roulait sur une autoroute où une autre voiture a fait une entrée soudaine par une diversion à pleine vitesse. Le conducteur de l’Innova n’a pas pu le contrôler et il s’est écrasé dans une autre voiture. Ensuite, le monospace a roulé trois fois avant de s’immobiliser.

L’Innova n’avait que quatre personnes assises à l’intérieur, dont le chauffeur, le propriétaire et ses deux neveux. Tant les adultes que les enfants étaient à l’abri de l’accident. Les enfants se sont échappés avec des blessures mineures en raison de la rupture du verre et les deux autres ont subi des ecchymoses supplémentaires. Alors qu’est-ce qui ne va pas ici?

La variante impliquée dans l’accident est la variante ZX haut de gamme de Toyota Innova Crysta. Il est livré avec sept airbags, y compris des airbags latéraux. Le propriétaire s’est plaint qu’aucun des coussins gonflables ne s’est déployé. Vous pouvez voir combien de dommages la voiture a subis, mais les airbags ne se sont toujours pas ouverts.

La raison principale est qu’il n’y a pas d’impact clair sur les capteurs. Pour les airbags latéraux, les capteurs sont installés soit sur la porte, soit sur le seuil de porte, soit entre les portes avant et arrière. Côté passager, les portes semblent avoir moins d’impact. Cependant, du côté conducteur, les portes ont été rayées et légèrement endommagées.

Il y a en fait de nombreuses raisons pour lesquelles les airbags ne se produisent pas. Les airbags se déclenchent dans certaines conditions, hors lesquelles un retournement ne compte parfois pas. La bonne quantité d’impact, une certaine vitesse et quelques autres facteurs aident le système à libérer les airbags. Heureusement, sans les airbags, la solide qualité de construction d’Innova a sauvé les passagers et les enfants.

