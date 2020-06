Cet ambassadeur Hindustan de 58 ans est une pièce de restauration classique!

Il s’agit d’un ambassadeur Mark 1 Hindustan de 1962 et le propriétaire a soigneusement restauré la voiture pour qu’elle soit aussi originale que possible et le travail de restauration sur cette voiture est tout simplement incroyable.

L’Ambassadeur Hindustan est l’une des voitures les plus emblématiques de la scène automobile indienne. C’est également l’une de ces voitures qui a connu les plus longs trajets sur le marché indien. De nombreux facteurs ont fait de l’ambassadeur un favori en Inde – un design intemporel, une qualité de construction très solide, des intérieurs très spacieux et il a également été utilisé par les politiciens et les élites de l’époque pour lesquels il est rapidement devenu un symbole de statut pour beaucoup. Malheureusement, cette voiture emblématique n’est jamais devenue une pièce automobile classique. Nous avons encore de nombreux exemples d’ambassadeurs magnifiquement entretenus à travers le pays et nous aimerions partager un tel exemple avec vous aujourd’hui.

Cet ambassadeur que vous voyez ci-dessus est un ambassadeur Mark 1 modèle 1962. Cela fait de cet ambassadeur 58 ans, peut-être même plus âgé que votre père. Mais il semble toujours nouveau, plus comme un modèle de la fin des années 90. Cette vidéo a été mise en ligne par Dajish P sur sa chaîne Youtube. Le propriétaire de cet ambassadeur avait acheté le véhicule en 2004 à une autre personne et depuis lors, est un fier gardien de ce véhicule.

Cet ambassadeur hindoustan de 58 ans est une pièce de restauration classique.

Cet ambassadeur particulier est un exemple classique de restauration. Le propriétaire mentionne dans la vidéo que l’ancien propriétaire du véhicule avait modifié l’intérieur de la voiture pour ressembler à celui vu sur le Mark 4 Ambassador. Cependant, le propriétaire actuel a restauré les intérieurs sous la forme Mark 1 après l’avoir acheté. Même les phares avant et le capot qui l’entoure, la calandre avant et le logo Ambassador sur le capot, sont tous d’origine. Même les bourrelets sur toutes les fenêtres et le coffre ont été restaurés. La voiture a reçu un travail de peinture il y a environ 10 ans, mais a été maintenue en parfait état pour rester encore neuve.

La seule chose qui n’est pas si originale sur cet Ambassadeur, ce sont les roues. Cependant, nous devons admettre que les roues en alliage du marché secondaire conviennent bien au caractère de cet Amby. À l’intérieur, comme nous l’avons déjà mentionné, la cabine a été restaurée dans les intérieurs Mark 1. L’indicateur de vitesse, la jauge de pression d’huile et le volant ont tous été soigneusement restaurés. Les sièges ont également été refaits, mais le levier de vitesses a été déplacé de l’arrière de la direction vers le plancher, ce qui est l’endroit où vous le trouveriez conventionnellement.

Sous le capot, le Hindustan Ambassador restauré était équipé d’un moteur Matador 305 lorsque le propriétaire actuel a amené ce véhicule. Cependant, il a remplacé le moteur par une unité Matador 301 pour de meilleures performances de l’AC. Cet ambassadeur a peut-être 58 ans, mais le processus de restauration de cette voiture a été magnifique et il est toujours aussi beau. Cela rappelle une époque où les voitures étaient beaucoup plus simples et peut-être aussi beaucoup plus émouvantes.