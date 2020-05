C’est comme ça que les cinémas meurent / film

Puisque personne n’avait rien d’autre à regarder pendant la mise en quarantaine à la maison, Trolls World Tour est devenu une sensation VOD qui pourrait inaugurer la mort des cinémas. C’est du moins ce que la National Association of Theatre Owners veut que vous pensiez. Mais quand vous voyez ce que Trolls World Tour Honest Trailer Je dois dire que vous vous rendrez compte que ce n’est qu’un exemple de parents qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs enfants s’assoient pendant une heure et demie sans avoir à jouer Congelé 2 encore.

Trolls World Tour Honest Trailer

C’est un peu fou de penser que ce trip acide poilu du gars qui a réalisé Journal de Noël de Shrek pourrait entraîner Rapide et furieux 9 être interdit de tous les sites AMC Theatres, mais ce sont des temps fous, et tout peut arriver dans ce climat économique instable. Ne serait-ce pas encore plus fou si Trolls World Tour a fini par faire plus de VOD que Principe pourrait faire avec une sortie en salle (pleine d’espoir)? Chats et chiens vivant ensemble! Panique collective!

Le vrai problème avec Trolls World Tour c’est qu’il apprend aux enfants qu’il n’y a que six genres de musique. Ou peut-être que le plus gros problème est que les trolls peuvent se reproduire d’une manière ou d’une autre sans avoir l’équipement anatomique pour le faire. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec leurs cheveux qui semblent avoir des capacités infinies, y compris sortir un œuf avec un troll. Il pourrait y avoir plus de questions sur le Trolls univers du film qu’il n’y a sur le Voitures univers.

Articles sympas du Web: