Certains fans exhortent Liverpool à signer le joueur de 22 ans au milieu d’un rapport – .

James Williamson – AMA / Getty Images

Certains fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour exhorter le club à signer Ben White en remplacement de Dejan Lovren.

White a passé la campagne 2019-20 en prêt à Leeds United de Brighton et Hove Albion.

Le défenseur central de 22 ans a joué un rôle important dans la promotion automatique de Leeds en Premier League.

Dans l’état actuel des choses, le jeune devrait retourner dans son club parent Brighton, qui a conservé son statut de Premier League pour la campagne 2020-21.

mariée

620539

Les gagnants de la promotion de Leeds United: où étaient-ils il y a 5 ans?

/static/uploads/2020/07/610127_t_1595840233.jpg

610127

centre

Selon Leeds Live, Liverpool est sur le point d’intensifier son intérêt pour White, avec Lovren partant pour le club de Premier League russe Zenit Saints Petersburg.

Le rapport a affirmé que Leeds était également très désireux de retrouver le joueur de 22 ans à Elland Road pour la saison prochaine.

Cependant, alors que Brighton devrait se battre à nouveau contre la relégation la saison prochaine et compte tenu des progrès réalisés par White dans cette campagne, les Seagulls pourraient ne pas être disposés à le vendre, à moins, bien sûr, qu’ils ne reçoivent une offre massive.

Certains fans de Liverpool veulent que les Reds signent White cet été en remplacement de Lovren.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dépensez tous les frais reçus de Lovren, Wilson, Grujic, et éventuellement Shaqiri et Origi, sur;

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Préférez Ben White! Plus dans le moule lfc de c / back..donnerait à Gomez un défi sérieux! Je n’ai pas été impressionné par les erreurs de Gomez, l’observation du ballon et le jeu positionnel global. A conduit à de nombreux buts contre à mon avis. Ben White a un jeu positionnel brillant et le garçon peut-il passer une balle!

– Eric (@ Eric61342617) 27 juillet 2020