Brain Freeze révélé pour la Scholomance Academy de Hearthstone

La dernière carte double classe à la grâce Académie de Scholomance de Hearthstone l’extension est là, et les joueurs Mage et Rogue vont se régaler.

Blizzard Entertainment a dévoilé Brain Freeze aujourd’hui, un sort de Mage et Voleur à un coût qui gèle un serviteur et lui inflige trois dégâts, lorsqu’il est inclus dans un combo.

Mage a déjà Frostbolt et Rogue a Backstab, bien que Brain Freeze soit une alternative solide. Il peut être utilisé en conjonction avec les cartes pour prendre le contrôle du plateau ou aider à un combo mortel.

S’il pouvait faire face, Brain Freeze serait à un niveau complètement différent, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Cependant, les joueurs Freeze Mage et Combo Rogue devraient toujours pouvoir utiliser facilement cette carte.

La Scholomance Academy arrive sur les serveurs en direct le 6 août. Mais pour l’instant, les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

Le pack standard coûte 49,99 $ et comprend 55 packs, un légendaire doré aléatoire de la nouvelle extension et le dos de la carte Kel’Thuzad. Le méga bundle, quant à lui, coûte 79,99 $ et comprend 85 paquets de cartes, cinq paquets de cartes dorées, un légendaire doré aléatoire, le héros Kel’Thuzad Mage, le dos Kel’Thuzard lui-même, un Pass Tavern pour les champs de bataille et quatre Billets Arena.

