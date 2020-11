Certains fans de Liverpool disent la même chose à propos de Roberto Firmino – .

Propos'Nature Gomme de Propolis Bio Miel/Orange 45g

Description : Propos'Nature a réalisé un complément alimentaire sous forme de gomme à base de propolis bio miel et orange. Pour vous apaiser la gorge et rafraîchir l'haleine . Pour limiter les agression de votre gorge et soulager grâce à son action adoucissante et fluidifiante de la gomme arabique et du miel.