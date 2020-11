Sophie Turner interprétera la princesse Charlotte dans Le prince

2020-10-31 18:30:09

Sophie Turner interprétera la princesse Charlotte dans « The Prince », la prochaine série animée de Gary Janetti qui jette un regard satirique sur la famille royale à travers les yeux de Prince George.

Sophie Turner interprètera la princesse Charlotte dans «The Prince».

L’actrice de 24 ans a rejoint le casting de la prochaine série animée de Gary Janetti, qui est un regard satirique sur la vie du prince George, âgé de sept ans.

Sophie jouera la sœur de George, la princesse Charlotte, âgée de cinq ans, tandis que George lui-même sera interprété par Gary, qui est également le créateur et producteur exécutif de l’émission.

La star de Game of Thrones rejoint un casting comprenant Orlando Bloom en tant que prince Harry, Alan Cumming en tant que majordome de George Owen, Frances De La Tour en tant que reine Elizabeth, Lucy Punch en tant que duchesse Catherine, Condola Rashad en tant que duchesse Meghan et Iwan Rheon en tant que prince William .

« The Prince » sera diffusé sur HBO Max et s’inspire du compte Instagram hilarant de Gary, connu pour sa satire des Royals britanniques à travers les yeux d’un jeune prince George.

Pendant ce temps, Orlando a précédemment admis qu’il hésitait au départ à accepter un rôle dans la série, car il est «très fier» de ses racines britanniques et ne voulait pas participer à une émission qui pourrait être considérée comme se moquant de la famille royale.

Cependant, l’acteur de 43 ans s’est vite rendu compte que le créateur de la série, Gary, présentait la série d’une «manière très affectueuse et spirituelle», et a finalement été encouragé à accepter le rôle par sa fiancée Katy Perry.

Il a ajouté: «Je ne sais pas si vous avez vu l’Instagram de Gary, mais il est incroyablement drôle et a une façon très affectueuse et spirituelle de commenter la famille royale. Au départ, je me suis dit: « Hmm, qu’est-ce que je ressens à ce sujet? Je comprends comment la famille royale est aimée par certains et détestée par d’autres, et je l’ai toujours comprise comme faisant partie de mon héritage et de mes antécédents.

«Je ne suis pas quelqu’un qui veut se moquer de qui que ce soit normalement, mais c’était tellement intelligent, spirituel et affectueux. En fait, Katy en a vu un peu et s’est dit: « Vous devez faire ça. C’est du génie. Et l’animation est faite par certains des gars qui ont fait «Family Guy», donc ça va être très amusant. Et qui n’aime pas la famille royale?

Mots clés: Lucy Punch, Frances De La Tour, Sophie Turner, Gary Janetti, Orlando Bloom, Alan Cumming, Condola Rashad, Iwan Rheon, Prince Harry, Prince William, Duchesse Catherine, Duchesse Meghan, Princesse Charlotte, Prince George, Back to Feed