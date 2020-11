Ce que fait maintenant le casting de Jojo Rabbit

Scarlett Johansson (Rosie)

Jouant Rosie, la mère au bon cœur de Jojo qui cache secrètement une femme juive chez elle, Scarlett Johansson a joué un rôle émotionnel dans Jojo Rabbit. L’actrice a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour cette performance, l’une de ses premières récompenses aux Oscars aux côtés de sa nomination pour la meilleure actrice pour Histoire de mariage cette même année. Elle a également recueilli des éloges pour ses performances passées dans Elle, Match Point, Lost In Translation, Under the Skin, The Prestige, Vicky Christina Barcelona, et Monde fantôme.

De plus, Scarlett Johansson est bien connue pour ses performances dans des films comme Don Jon, The Nanny Diaries, The SpongeBob SquarePants Movie, En bonne compagnie, l’île, il n’est pas que toi, nous avons acheté un zoo, chef, Lucy, et Ghost in the Shell. En outre, elle joue un rôle récurrent en tant que Black Widow dans le MCU.

Ensuite, comme indiqué ici, Scarlett Johansson joue le rôle-titre dans Marvel’s Veuve noire et elle sera entendue dans Chanter 2. Elle jouera également dans La mariée, une réinvention artistique de la tradition de Bride of Frankenstein, et elle devrait jouer dans le prochain Petite boutique des horreurs refaire.