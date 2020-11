Le Blu-ray Édition Spéciale I Spit On Your Grave est maintenant disponible

Je crache sur ta tombe, l’un des films les plus fous que vous verrez dans votre vie, a obtenu une nouvelle version Blu-ray à 3 disques de Ronin Flix. La version culte classique comprend un nouveau scan 4K du négatif original et une bande-son mono. La version comprend également Je crache sur ta tombe: Deja Vu et une pléthore de fonctionnalités spéciales. L’ensemble comprend également un livre de 44 pages avec des photos des coulisses, des notes, deux affiches et deux aimants. Vous pouvez voir la collection ci-dessous, ainsi que la liste complète des fonctionnalités. Vous pouvez le commander ici.

Je crache sur vos graves détails et spécifications

« Ronin Flix a le plaisir de commémorer l’un des longs métrages les plus controversés de tous les temps avec un nouveau coffret Blu-ray Édition Collector à 3 disques I SPIT ON YOUR GRAVE juste à temps pour les fêtes. Ce coffret comprend une nouvelle numérisation 4K et restauration du négatif 35 mm original de la caméra du réalisateur Meir Zarchi, ainsi qu’une bande originale mono nouvellement restaurée. De plus, ce coffret comprend I SPIT ON YOUR GRAVE: DEJA VU et, pour la première fois sur Blu-ray en Amérique du Nord, GRANDIR AVEC I SPIT ON YOUR GRAVE, plus une collection de fonctionnalités spéciales, y compris une nouvelle fonctionnalité de lieu animée par l’écrivain Michael Gingold, de nouvelles interviews avec des acteurs et des scènes supprimées, une featurette de making-of exclusive, des photos rares et en coulisses du décors, films maison, pochettes réversibles et plus encore. «

Disque 1: Je crache sur ta tombe (1978)

Vidéo: Présentation sur écran large Blu-ray 1080p haute définition (1,85: 1) utilisant un nouveau scan 4K et la restauration du négatif 35 mm original de la caméra du réalisateur Meir Zarchi

Audio: Mono audio maître DTS-HD nouvellement restauré, DTS-HD 5.1

Sous-titres: anglais SDH

Caractéristiques spéciales: NEW Jennifer’s Journey – the locations of I Spit on Your Grave featurette animé par l’écrivain Michael Gingold, commentaire audio avec le scénariste / réalisateur Meir Zarchi, commentaire audio avec le critique de cinéma Joe Bob Briggs, The Value of Vengeance – Meir Zarchi Remembers I Spit on Your Grave, Alternate Day of the Woman Opening Title, Bandes-annonces théâtrales, Spots TV et radio, Galerie d’images fixes et NOUVEAU diaporama avec des photos rares et des coulisses de Set, Couverture réversible.

Disque 2: Je crache sur ta tombe: Deja Vu (2018)

Vidéo: Présentation sur écran large Blu-ray 1080p haute définition (2,39: 1)

Audio: DTS-HD Master Audio 5.1 Surround

Sous-titres: anglais SDH

Caractéristiques spéciales: NOUVEAU commentaire audio avec le critique de cinéma Joe Bob Briggs, NOUVELLES interviews avec les acteurs, la réalisation exclusive du film, images des coulisses avec le réalisateur Meir Zarchi et les acteurs, bandes-annonces théâtrales Disque 3: Grandir avec je crache sur ta tombe (2019) Vidéo: Présentation sur écran large Blu-ray 1080p haute définition (16: 9: 1)

Audio: DTS-HD Master Audio 5.1 Surround

Sous-titres: anglais SDH

Caractéristiques spéciales: Scènes supprimées exclusives, NOUVEAU film 8 mm de Terry Zarchi avec Camille Keaton, NOUVEAUX films à la maison – Le mariage de Camille et Meir, bande-annonce Voir aussi La version nouvelle génération de Control Ultimate Edition est repoussée au début de 2021

