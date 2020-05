Ce pick-up Suzuki Jimny modifié est un parfait runabout de ferme!

Cette Suzuki Jimny a été transformée en camionnette par Shropshire Quads du Royaume-Uni et c’est de loin le meilleur runabout de ferme que nous ayons jamais vu. Le Jimny n’était-il pas toujours censé être exactement ça?

Au fil du temps, nous vous avons apporté des Suzuki Jimnys magnifiquement modifiés, du tout-terrain hardcore aux plus axés sur la performance. Celui-ci est cependant assez différent. Cette Suzuki Jimny a été transformée en camionnette et nous n’en avons pas vu une autre qui a été mieux faite. Suzuki avait lui-même présenté un mod officiel au Salon de l’auto de Tokyo 2019 dans lequel le Jimny a été transformé en un concept de pick-up et celui-ci semble largement inspiré de cela.

Cette Suzuki Jimny basée au Royaume-Uni a été transformée en camionnette.

Cette Suzuki Jimny a été modifiée par une société de rechange appelée Shropshire Quads, basée au Royaume-Uni. C’est un magasin de mod familial qui se spécialise particulièrement dans la conversion de Jimnys en camionnettes en soulevant le véhicule et en ajoutant une cuve en métal à l’arrière. Ce Jimny est en fait le premier travail de mod que Shropshire Quads a fait sur la nouvelle génération de Jimny. Maintenant, Suzuki produit des kits de conversion de micros fabriqués en usine pour certains marchés internationaux et le mod-shop a essentiellement commandé les mêmes à Suzuki Autriche. Shropshire est également le seul distributeur de ce kit de conversion au Royaume-Uni.

C’est la camionnette la plus idéale pour une exploitation agricole.

La partie arrière du Jimny a été complètement coupée pour faire place au kit de conversion. Une fois la partie arrière supprimée, il est possible de revenir au style de carrosserie d’origine. Vous devez donc être extrêmement sûr de ce que vous faites. Le kit de conversion est livré avec un panneau de cloison arrière métallique qui est même équipé d’un écran arrière chauffant. Les moulures latérales en plastique autour du kit et sur le corps du Jimny rendent la transition beaucoup plus fluide. Il obtient même un remplissage de carburant encastré qui est monté en fonte d’aluminium. Les grandes roues sont équipées de pneus tout-terrain.

De retour à la maison, nous allons bientôt obtenir notre propre version de la Suzuki Jimny qui ne sera pas une camionnette mais qui aura cinq portes. Avec deux portes supplémentaires, le Jimny aura un empattement plus long en Inde et bien que cela affectera certainement la capacité des tout-terrain sur un terrain accidenté, il plaira sûrement aux acheteurs familiaux de notre pays. À part quelques portes supplémentaires, la Jimny aux spécifications indiennes continuera avec d’autres ingrédients de base de la Jimny à 3 portes. Cela comprend un châssis à échelle, des essieux rigides aux deux extrémités et un système à quatre roues motrices avec boîte de transfert bas de gamme.

La 5 portes aux normes indiennes sera propulsée par le moteur à essence K15B de 1,5 litre de 105 ch que l’on retrouve également dans les Maruti Suzuki Ciaz, Ertiga et Vitara Brezza. La Jimny sera vendue dans les points de vente Nexa premium de Maruti Suzuki et son prix devrait être d’environ 10 roupies lakh. Pour l’argent, le Jimny affronterait des véhicules tout-terrain comme le Force Gurkha et Mahindra Thar et pourrait également être considéré comme une alternative aux VUS compacts à prix similaire, y compris Vitara Brezza de Maruti.