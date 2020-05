La PDG de Simon & Schuster, Carolyn Reidy, décède à 71 ans, selon l’entreprise – betanewsfr

Par HILLEL ITALIE

NEW YORK (AP) – La PDG de Simon & Schuster, Carolyn Reidy, qui dirigeait son entreprise avec force et passion pour les livres pendant une période de changements fréquents et traumatisants, est décédée mardi matin à 71 ans.

Sa mort, à la suite d’une crise cardiaque, a été annoncée par Dennis Eulau, chef de l’exploitation et directeur financier de l’entreprise.

« Carolyn était à la fois un leader exemplaire et un directeur de publication extrêmement talentueux et visionnaire », a déclaré Eulau dans un communiqué à propos de Reidy, qui a rejoint Simon & Schuster en 1992 et était PDG depuis 2008. « En tant qu’éditeur et leader, Carolyn a poussé nous devons nous étirer pour faire un tout petit peu plus; pour faire de notre mieux et puis pour nos auteurs, au service desquels elle est venue travailler chaque jour avec un enthousiasme débridé et contagieux et une grande humeur. »

Simon & Schuster est l’un des soi-disant «Big Five» éditeurs basés à New York, avec des auteurs tels que Stephen King, Doris Kearns Goodwin et Bob Woodward, qui dans un e-mail à l’Associated Press l’a appelée «L’un des grands éditeurs et livre des gens de tous les temps »et l’a saluée comme« à la fois dure et généreuse ». Sur Twitter, la romancière Jennifer Weiner a noté qu’elle avait travaillé avec Reidy pendant toute sa carrière.

« Elle était une pionnière et un modèle et une championne pour moi et tant d’autres femmes », a écrit Weiner à propos de Reidy, qui au moment de sa mort était la seule femme à diriger l’un des éditeurs des Big Five. «Surtout, elle était une lectrice intelligente et passionnée.»

Reidy était connue pour sa manière chaleureuse et franche, pour l’envoi de lettres manuscrites aux auteurs et pour sa vigilance à l’égard des résultats. Elle a été confrontée à de nombreuses crises et bouleversements chez Simon & Schuster, que ce soit la montée des livres électroniques, le krach financier de 2008 survenu quelques mois après sa nomination au poste de PDG ou la pandémie actuelle de coronavirus. Plus tôt cette année, le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a déclaré que l’éditeur était en vente, déclarant lors d’une conférence des investisseurs: «Simon & Schuster n’est pas un actif de base. Ce n’est pas basé sur la vidéo. «

En 2017, elle a été nommée Personnalité de l’année par la publication spécialisée Publisher Weekly, qui a cité son leadership «à travers la Grande Récession, les perturbations numériques de l’édition et un environnement de vente à croissance lente tout en gardant Simon & Schuster une entreprise commerciale et critique. Succès. »

Originaire de Washington, D.C., élevée à Silver Spring, Maryland, elle était étudiante de premier cycle au Middlebury College, et a obtenu une maîtrise et un doctorat en anglais de l’Université de l’Indiana. Reidy avait travaillé dans l’édition pendant une grande partie de sa vie d’adulte, à partir de 1974 dans la division des droits subsidiaires de Random House. Avant de rejoindre Simon & Schuster, elle était présidente et éditrice d’Avon Books.

La mort de Reidy survient trois mois après le décès de l’une des éditeurs les plus célèbres de Simon & Schuster, Alice Mayhew, et moins de quatre mois après la mort de l’auteure de longue date de Simon & Schuster, Mary Higgins Clark. Reidy laisse dans le deuil son mari, Stephen K. Reidy :; frères et sœurs David Kroll, Kathleen Todd et Ruth Tolles, ainsi que plusieurs nièces, neveux et petites-pièces et petits-neveux.

Dans un communiqué publié mardi, Stephen King se souvenait avoir rencontré Reidy en 2009. Les livres électroniques venaient de décoller et les détaillants réagissaient en réduisant le prix des versions à couverture rigide, y compris le dernier roman de King à l’époque, «Under the Dome».

«Tout à coup, un livre d’une valeur de 35 $ se vendait dix dollars, moins que le prix d’un livre de poche. Carolyn m’a invitée dans son bureau, m’a donné du thé et m’a expliqué très patiemment ce qui se passait, ce que cela avait à voir avec les livres électroniques et m’a donné un aperçu très prémonitoire de la direction de l’industrie du livre », a déclaré King. .

«Elle était claire et concise. Elle était également sûre que le Kindle et les autres appareils ne signifiaient pas la mort des livres tels que nous les connaissions, et elle avait raison. Elle avait raison sur beaucoup de choses et a guidé l’entreprise à travers des eaux extrêmement orageuses. Elle nous manquera. «