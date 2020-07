Ce mod Witcher 3 permet à Yennefer de se frayer un chemin dans les scènes de sexe de Geralt

Selon la façon dont vous le jouez, Geralt de The Witcher 3 se déplace. Il semble que beaucoup de sorcières et de femmes du vaste monde ouvert du jeu RPG ne puissent tout simplement pas résister aux charmes robustes du tueur de monstres, et il existe de nombreuses opportunités pour des scènes torrides. Cependant, il existe maintenant un moyen de tracer un chemin plus monogame à travers le jeu, grâce à un mod qui éjecte ses différents amants de leurs scènes de sexe et met Yennefer à leur place.

Le mod « Swap main romances to Yennefer » de Julia Barcelos lance les grands noms des diverses bagarres liées à la quête de Geralt au cours du jeu, comme le principal rival de Yen pour les affections de Witcher, Triss Merigold. Il éjecte également Skelliger Jutta an Dimun, la sorcière Keira Metz et Madame Sasha, ainsi que Shani de l’extension Hearts of Stone du jeu en monde ouvert et Syanna de l’extension Blood and Wine – le tout en faveur du véritable amour de Geralt, Yen, à la place. . Ouais, je l’ai dit.

Le moddeur dit que le mod remplace les modèles de personnages par Yennefer uniquement dans les rencontres romantiques liées aux quêtes, de sorte que tous les voyages sales que Geralt entreprend dans un bordel apparaîtront comme normaux, et il n’y a pas non plus de nudité – Yen porte ses sous-vêtements à la place.

Bien que le mod puisse être un peu hors-piste en termes de canon narratif de The Witcher 3, faisant apparaître Yennefer dans toutes sortes de scènes et de moments où elle n’est pas techniquement, cela semble être une excellente option pour ceux qui tombent sur le corbeau. côté sorcière aux cheveux dans le débat éternel Yen contre Triss.

Si vous souhaitez supplanter les différents amoureux de Geralt avec Yennefer, rendez-vous chez Nexus Mods ici pour récupérer la création de Julia Barcelos. Comme toujours, modifiez à vos risques et périls! Et n’oubliez pas de jeter un œil à notre liste des meilleurs mods de Witcher 3 si vous souhaitez bricoler encore plus votre jeu.

