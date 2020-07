Les effectifs de la police ont augmenté de 4000 – mais toujours bien en dessous du sommet de près de 145000 il y a dix ans

Plus de 4000 policiers supplémentaires ont été recrutés au cours des huit premiers mois d’une campagne visant à augmenter l’effectif des forces en Angleterre et au Pays de Galles de 20000 sur trois ans.L’effectif provisoire s’élève désormais à plus de 133131, mais reste bien en deçà du sommet. Les conservateurs ont promis dans leur manifeste électoral de gonfler les services de police de 20000 d’ici la mi-2022, et les chiffres de jeudi suggèrent qu’ils sont en bonne voie pour atteindre cet objectif. de poursuivre avec une campagne de recrutement dans le secteur public, excluant une répétition des suppressions d’emplois et des mesures d’austérité supervisées par l’administration de David Cameron.Le nombre de stagiaires en formation postdoctorale a augmenté cette année, tandis que 3000 autres places dans une université d’infirmières et prévoit d’embaucher 1000 autres en probation Des chiffres marquants tombent, Boris Johnson a promis de poursuivre une campagne de recrutement dans le secteur public (Photo: Charlotte Gr aham / Daily Telegraph / PA Wire) Le nombre d’agents de police a chuté de plus de 20000 entre 2009 et 2018, mais le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il avait augmenté pendant deux ans consécutifs et qu’il avait maintenant enregistré la plus forte augmentation annuelle depuis 2003-4.John Apter, le Le président national de la Fédération de la police a déclaré que cette augmentation était «désespérément nécessaire». Mais il a ajouté: «Aussi important que soit le recrutement de nouveaux agents, le maintien en poste de ceux que nous avons est tout aussi important.» Des agents expérimentés quittent la police pour une variété des raisons – il faut faire davantage pour ne pas perdre cette précieuse expérience. En savoir plus Coronavirus au Royaume-Uni: Comment la police a tenté d’utiliser la pause du crime de verrouillage à son avantage M. Johnson, qui a rencontré de nouvelles recrues lors d’une visite au siège de la police du North Yorkshire, a déclaré: «Comme nous l’avons vu dans la réponse de première ligne au coronavirus , le travail de chaque policier contribue à sauver des vies et je tiens à leur exprimer ma gratitude, ainsi qu’aux nouvelles recrues, pour avoir rejoint le service et faire partie de cet effort héroïque. »Les forces de police les plus recrutées les objectifs pour la première année sont la police métropolitaine (1369), les West Midlands (366) et le Grand Manchester (347). sept ans et une augmentation de 1071 sur 12 mois, mais le recrutement est encore bien inférieur il y a dix ans, alors qu’il y en avait plus de 35000 au même stade en Angleterre et au Pays de Galles. La pluviométrie a augmenté de 15 pour cent cette année. 120 070 demandes de formation d’enseignants ont été reçues au 20 juillet, contre 104 170 en juillet dernier, selon le service des admissions universitaires Ucas.

