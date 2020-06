Ce débardeur licou préféré des acheteurs est un incontournable de l’été

Au cours des quatre dernières décennies environ, le match des étoiles de la Ligue majeure de baseball a été précédé par le Home Run Derby. Les meilleurs sluggers (-ish) du sport se jettent dans le marbre et lancent balle après balle dans des tribunes de spectateurs «ooo» et «ahh». Alors que regarder des tirs imposants menacent de briser les lumières du stade est un divertissement éphémère, le problème avec le Home Run Derby est que le plus grand des balles longues ne se produit que dans la nature. Les home runs sont mieux appréciés dans le contexte d’un jeu, qui prend souvent un sens supplémentaire lors d’un marathon d’une saison, ou même d’une sécheresse de championnat de 100 ans.

Regardez le tir de départ de Kirby Puckett 1991 World Series qui a mis la table pour un titre de Twins, ou la bombe à un jambe du jeu 1 de Kirk Gibson qui, dans sa seule apparition sur plaque, a lancé les Dodgers de 88 à un fanion, ou même Kyle Schwarber, le plus grand frappeur à domicile de tous les temps, ayant couru trois fois en quatre matchs au cours de la série éliminatoire divisionnaire 2015 contre les détestés Cardinals de St.Louis – un rival que les Cubs ont dû mettre en arrière avant, un an plus tard, gagnant leur première série mondiale en plus d’un siècle.

en relation

en relation

Au cas où ce ne serait pas douloureusement clair, je suis un fan de Cubs depuis toujours et donc le public idéal pour un long métrage documentaire sur la course à domicile 1998 entre Mark McGwire et Sammy Sosa. Beaucoup de choses ont changé depuis que je suis un adolescent qui regarde la course des sluggers héroïques pour battre le record de course à domicile d’une seule saison de Roger Maris, avec des scandales de stéroïdes et des chauves-souris bouchonnées ternissant la pureté des joueurs, ainsi qu’un sport qui savoure toujours sa vertueuse image. Mais «Long Gone Summer», réalisé par A.J. Schnack, peine à peine à expliquer la pertinence pour les fans modernes, cadrant son souvenir à travers la nostalgie rose. Malgré (ou à cause de) la participation des deux athlètes, l’admission de McGwire au jus n’est pas mentionnée jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 minutes, et la batte en liège de Sosa n’est pas du tout mentionnée. (Il est lancé dans une coda juste avant le générique.) « Long Gone Summer » veut que les téléspectateurs apprécient un exploit du passé sans se demander s’il a été fabriqué – il suffit de regarder les balles s’envoler et de ne pas poser trop de questions.

Eh bien, regarder 136 circuits à domicile en 104 minutes peut tenir pour un événement en direct comme le Derby, mais cela ne fonctionne certainement pas ici. À commencer par Todd McFarlane essayant de justifier sa collection d’un million de dollars de balles de baseball McGwire et Sosa (ainsi qu’une photo jetable de l’agrafe touristique de Saint-Louis, Ted Drewes Frozen Custard), « Long Gone Summer » n’échappe jamais à un tel engagement superficiel avec l’histoire à portée de main, car elle se concentre de manière disproportionnée sur la course elle-même. McGwire est entré dans la saison 98 avec des attentes élevées après avoir frappé 58 circuits l’année précédente, soit trois de moins que Maris, tandis que Sosa et les Cubs n’étaient sur le radar de personne. De nombreux écrivains sportifs à la tête parlante du doc ​​se souviennent de Ken Griffey Jr. comme le challenger attendu. Il a gardé le rythme tôt avant de s’évanouir et de terminer l’année avec seulement 56 circuits… 10 de moins que Sosa et 14 de moins que McGwire.

Liliana Sota / ESPN

Le dossier vierge de Griffey sur l’utilisation des stéroïdes n’a pas vraiment d’importance ici. Schnack préfère donner un bref aperçu de la carrière de chaque joueur avant 98, plutôt que le scandale qui a tout changé quelques années plus tard. La majeure partie du temps d’exécution du doc ​​est dépensée à juste titre sur McGwire – il a battu le record après tout, et aussi près que Sosa est venu le dépasser, le droitier des Cubs est principalement là pour le charme et la couleur. Pourtant, il est perplexe de voir à quel point «Long Gone Summer» se soucie peu de leur vie, ou même de leurs qualités athlétiques de base, en dehors de la saison 98.

McGwire parle brièvement de se réconcilier avec un frappeur de ballon à la maison – au lieu d’un joueur de balle à cinq outils – mais Schnack ne fait appel à aucun expert en frappe pour vanter les difficultés des dingers. « Voir la balle, frapper la balle », ironise McGwire à un moment donné, résumant l’évaluation de ses compétences, même s’il y a évidemment plus que cela. Frapper un baseball au niveau de la ligue majeure est souvent salué comme la tâche la plus difficile dans tous les sports, et ce n’est pas uniquement une question de force. Mettre l’accent sur le développement de chaque joueur en tant que frappeur, ainsi que sur son talent naturel, aurait pu fournir un contexte précieux – en particulier lorsque les téléspectateurs passeront 90% du document à se demander pourquoi la course de 98 est si importante lorsque les deux hommes trichent (presque certainement) leur chemin vers le haut du livre des records. (Sans oublier que Barry Bonds a de toute façon dépassé le record de McGwire.)

Des aperçus intermittents de l’histoire, que ce soit en repensant à la quête de Maris pour battre le record du home run de Babe Ruth ou en écoutant les gardiens du terrain au sujet du pandémonium entourant chaque coup de bâton, aidez à briser le sentiment que vous voyez un home run préenregistré derby, mais cette histoire demande plus de fouilles – plus de prise en compte du passé et de ce que cela signifie pour le présent. Schnack présente McGwire et la course à domicile de Sosa comme l’événement qui a sauvé le baseball; après la grève de la MLB quatre ans plus tôt, cette compétition a aidé à ramener les fans dans le match. C’est peut-être vrai, mais, même si vous mettez le scandale de côté, cela ne signifie pas grand-chose avec le recul: 2019 a vu des plaintes en cours au sujet de trop home runs, contrasté par une baisse record de fréquentation. Donc, si les home runs sont le sauveur du jeu, pourquoi n’attirent-ils pas encore la foule aujourd’hui? Peut-être parce que le scandale des stéroïdes a aigri la relation de nombreux fans avec la longue balle?

Lucia Lowenthal / ESPN

« Long Gone Summer » ne se soucie pas des questions difficiles, ni ne les pose à McGwire et Sosa. McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes en 2010 et a troqué des points de discussion similaires aujourd’hui. (Il prétend ne les avoir prises que pour aider au rétablissement.) Sosa, qui n’a jamais admis avoir pris de drogues améliorant les performances – mais a été surpris en 2003 à l’aide d’une batte de liège milieu de partie – refuse toujours d’y aller. Il demande simplement: «Pourquoi se concentrent-ils sur moi alors que tout le monde à cette époque [took steroids]? » Est-ce une question égoïste? Tu paries. Mais la façon dont nous comptons avec les joueurs de l’ère des stéroïdes par rapport au système qui encourageait la triche généralisée est encore un autre domaine dans lequel «Long Gone Summer» ne rentre pas.

Le documentaire de Schnack tente d’échapper aux aspects les plus compliqués de l’histoire pour livrer la même «histoire de bien-être» que les fans post-grève étaient désespérés de voir en 1998 et, avec une autre saison MLB en danger, il est logique d’essayer de revivre quels que soient les jours de gloire que nous pouvons. Mais lorsque vous regardez toujours le physique imposant de Mark McGwire ou la chauve-souris suspecte de Sammy Sosa pendant deux heures, il n’y a tout simplement aucun moyen de mettre des oeillères – pas si vous cherchez une appréciation authentique de leurs réalisations. Rien ne me rendrait plus heureux que de me souvenir de cet été comme un plaisir d’enfance pur et non corrompu, ou de voir mon joueur préféré de la même manière que je le faisais alors. Mais je ne peux pas. Et « Long Gone Summer » offre un peu plus qu’un barrage de mouches pop peu profondes pour me convaincre que je devrais.

Qualité: C-

«Long Gone Summer» sera diffusé le dimanche 14 juin à 21 h. ET sur ESPN.

S’inscrire: Restez au courant des dernières actualités cinématographiques et télévisées! Inscrivez-vous à nos newsletters par e-mail ici.