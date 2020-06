Neymar et Kylian Mbappé : deux dossiers chauds à gérer pour le PSG

Alors que le premier nommé clame à ceux qui veulent bien entendre qu’il souhaite revenir au FC Barcelone, le second lui est courtisé par un autre géant espagnol, le Real Madrid. De quoi donner à Leonardo, le directeur sportif parisien, du grain à moudre.

L’ère du changement est en marche du côté de Paris. En effet, avec le départ annoncé et acté de son emblématique capitaine et défenseur, Thiago Silva, le PSG doit aussi gérer deux dossiers épineux qui pourraient remettre en cause le projet entier du PSG. Rajoutez à cela, une défense en pleine reconstruction (départ de Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, probablement Tanguy Kouassi) et une attaque en plein doute (départ de Cavani) et vous avez un vrai chantier qui attend le board parisien. Et cela, alors qu’un retour de la C1 se profile.

Neymar et Mbappé, deux stars à gérer

En Espagne, crise sanitaire oblige, la folie annoncée autour de Kylian Mbappé est un peu retombée. Mais nul ne doute que la Casa Blanca reviendra vite à la charge pour attirer le prodige français. En ce qui concerne le fantasque et génial brésilien, son nom revient avec insistance du côté de la Catalogne. L’intéressé lui-même ne cache pas son envie de « retourner à la maison » au FC Barcelone.

Toujours dans ce sens, un quotidien catalan racontait que Neymar serait toujours disposé à revenir vers le club qu’il a quitté avec fracas en 2017. Cela malgré le transfert qui a capoté au dernier moment la saison passée, et un public du Parc des Princes qui ne le porte plus dans le cœur (tout du moins une partie). Cité par le Journal du Dimanche, Leonardo a tenu à éclaircir le sujet : « on en a parlé (que Neymar voulait rentrer à Barcelone). Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué ». Il a confirmé par la même occasion que les deux stars du PSG seraient encore là pour les prochaines saisons.