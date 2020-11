Carragher affirme que l’as de Leeds n’avait pas l’air trop heureux avant FT samedi – .

Photo de Clive Brunskill / Getty Images

Jamie Carragher a déclaré, pendant La couverture en direct par Sky Sports de la victoire de Leeds à Everton (28/11/20), que Patrick Bamford n’était pas content que Marcelo Bielsa le remplace en temps d’arrêt.

Le spécialiste de la télévision a souligné que Bamford avait « fait son travail » et, surtout, qu’il l’avait « bien fait », mais lorsque l’attaquant s’est éloigné, il a exprimé son agacement face à la décision de son manager.

Bamford avait marqué à chaque match à l’extérieur cette saison et il se rapprochait du record de Thierry Henry.

C’était peut-être dans l’esprit de l’Anglais, car Carragher a déclaré qu’il aurait été « désespéré » d’égaler le record des légendes de la Premier League.

«Il n’est pas content», a déclaré Carragher. «Il a fait son travail. Il a bien fait. Mais il aurait été désespéré pour ce record. [of matching Henry’s away record of goals scored since the start of the season].

« Il aurait probablement dû l’avoir aujourd’hui étant donné les chances qu’il avait. »

Photo de Visionhaus

Leeds s’est éloigné de Goodison Park avec un seul but à son actif et étant donné le nombre d’occasions qu’ils ont créées, ils auraient dû marquer plus.

Ce qui était ironique, c’est qu’étant donné le nombre de chances évidentes qu’ils ont créées, ils ont peut-être marqué l’effort le plus difficile de tous.

Mais de toute façon, l’équipe de Leeds qui s’est présentée dans le Merseyside contre une équipe de Premier League de haute qualité, ressemble à la même équipe, jouant de la même manière et avec le même état d’esprit qui causait des ravages dans le deuxième niveau de l’Angleterre, qui est un compliment à Bielsa et à son équipe d’entraîneurs.

